Tuyển Dịch vụ quảng cáo CYhair JSC - Vietnamese Hair Factory làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CYhair JSC - Vietnamese Hair Factory
- Hồ Chí Minh:
- Tòa Nhà Sabay, 11A Hồng Hà, Phường 2,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên ý tưởng về set quay, chụp sản phẩm ở văn phòng. Kết hợp với các video xưởng & khách hàng... để tạo ra video hoàn chỉnh. Nền tảng chính như: Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube, Pinterest...
Tham gia góp ý chương trình bán hàng theo tháng và trực tiếp thiết kế Banner.
Phối hợp làm việc với đội sales để hoàn thành OKRs-Sales.
Phối hợp làm việc với dịch vụ Marketing Online thuê ngoài (SEO & Ads)
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của cấp trên.
Lập báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng và hiệu quả công việc cá nhân.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các ứng dụng Canva/ Capcut/ Chat GPT.
Có gu thẩm mỹ tốt về chụp ảnh, quay video đơn giản (bằng điện thoại).
Có kiến thức Marketing căn bản.
Có khả năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực cao, thái độ làm việc tích cực, năng động.
Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương tự từ 1 năm trở lên.
Tại CYhair JSC - Vietnamese Hair Factory Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH quy định của Pháp Luật và Công ty
Thưởng lễ Tết, thưởng nóng nếu làm tốt
Ngày nghỉ: Theo quy định của Pháp Luật và Công ty
Phụ cấp khác :Thỏa thuận
Đồng nghiệp: Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, không áp lực.
Được training về ngành nghề xuất nhập khẩu, bồi dưỡng các kĩ năng, có cơ hội phát triển bản thân trong dài hạn.
Được đào tạo chuyên môn, phát triển lên quản lý nếu có năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CYhair JSC - Vietnamese Hair Factory
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI