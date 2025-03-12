Tuyển Dịch vụ quảng cáo CYhair JSC - Vietnamese Hair Factory làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa Nhà Sabay, 11A Hồng Hà, Phường 2,Hồ Chí Minh

Lên ý tưởng về set quay, chụp sản phẩm ở văn phòng. Kết hợp với các video xưởng & khách hàng... để tạo ra video hoàn chỉnh. Nền tảng chính như: Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube, Pinterest...

Tham gia góp ý chương trình bán hàng theo tháng và trực tiếp thiết kế Banner.

Phối hợp làm việc với đội sales để hoàn thành OKRs-Sales.

Phối hợp làm việc với dịch vụ Marketing Online thuê ngoài (SEO & Ads)

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của cấp trên.

Lập báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng và hiệu quả công việc cá nhân.

Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành có liên quan Design và Media.

Sử dụng thành thạo các ứng dụng Canva/ Capcut/ Chat GPT.

Có gu thẩm mỹ tốt về chụp ảnh, quay video đơn giản (bằng điện thoại).

Có kiến thức Marketing căn bản.

Có khả năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực cao, thái độ làm việc tích cực, năng động.

Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương tự từ 1 năm trở lên.

Lương cứng 8 - 10 triệu đồng - Thử việc 1 tháng (lương thử việc 85% lương cứng).

Tham gia BHXH quy định của Pháp Luật và Công ty

Thưởng lễ Tết, thưởng nóng nếu làm tốt

Ngày nghỉ: Theo quy định của Pháp Luật và Công ty

Phụ cấp khác :Thỏa thuận

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, không áp lực.

Được training về ngành nghề xuất nhập khẩu, bồi dưỡng các kĩ năng, có cơ hội phát triển bản thân trong dài hạn.

Được đào tạo chuyên môn, phát triển lên quản lý nếu có năng lực.

