Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH BRILLIANT INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TÔ HIỆU,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Công việc cụ thể: Vận hành, quản lí và livestream trên các sàn ( sản phẩm áo chống nắng )

Có kinh nghiệm trong việc phân tích số liệu và có phong thái tự nhiên để làm trên sàn ( làm tốt thăng chức tăng lương - nếu có khả năng quản lí tốt)

Làm mẫu chụp hình, quay video trên các nền tảng

Có thể góp ý trong việc xây dựng nội dung của các kênh của công ty

Giờ làm việc sẽ xếp theo lịch tuỳ ngày, chủ yếu làm 9 tiếng nghỉ ngơi 1 tiếng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có phong thái tự nhiên, biết cách nói chuyện, trung thực

Có ngoại hình là một lợi thế.

Độ tuổi: Từ 20 đến 30, Nữ

Có tiếng Trung là một lợi thế, không có cũng không sao

Học vấn không yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH BRILLIANT INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Sau thời gian thử việc 2 tháng sẽ được tham gia các BHXH,BHYT

Làm việc thoải mái, luôn có đồ ăn trong công ty

Sau khi chuyển chính thức có 12 ngày phép/năm

Không giới hạn tiền thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BRILLIANT INTERNATIONAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin