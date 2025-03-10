Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH BRILLIANT INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- TÔ HIỆU,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Công việc cụ thể: Vận hành, quản lí và livestream trên các sàn ( sản phẩm áo chống nắng )
Có kinh nghiệm trong việc phân tích số liệu và có phong thái tự nhiên để làm trên sàn ( làm tốt thăng chức tăng lương - nếu có khả năng quản lí tốt)
Làm mẫu chụp hình, quay video trên các nền tảng
Có thể góp ý trong việc xây dựng nội dung của các kênh của công ty
Giờ làm việc sẽ xếp theo lịch tuỳ ngày, chủ yếu làm 9 tiếng nghỉ ngơi 1 tiếng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có phong thái tự nhiên, biết cách nói chuyện, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH BRILLIANT INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì
Sau thời gian thử việc 2 tháng sẽ được tham gia các BHXH,BHYT
Làm việc thoải mái, luôn có đồ ăn trong công ty
Sau khi chuyển chính thức có 12 ngày phép/năm
Không giới hạn tiền thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BRILLIANT INTERNATIONAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
