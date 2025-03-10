Tuyển Dịch vụ quảng cáo Zunichic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Zunichic
- Hồ Chí Minh:
- 506/44a Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP HCM, Quận 11
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Triển khai chiến dịch quảng cáo cho các sản phẩm của công ty trên nền tảng Facebook, Tiktok ...
Thực hiện báo cáo hiệu quả các chiến dịch quảng cáo
Liên tục cập nhật, nắm bắt thông tin về dự án và thị trường ngành hàng
Tham gia đề xuất các kế hoạch, ý tưởng marketing sản phẩm của công ty với cấp quản lý
Giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp khi đồng nghiệp có yêu cầu (và ngược lại, bạn cũng được quyền yêu cầu đồng nghiệp hỗ trợ)
Tham gia vào việc xây dựng mục tiêu chung của cá nhân, team & tổ chức
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần trách nhiệm, tính chủ động cao trong công việc, yêu thích việc học hỏi.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Sẵn sàng hợp tác và linh hoạt trong công việc để đảm bảo mọi nhiệm vụ được hoàn thành
Khả năng làm việc nhóm tốt.
Có laptop cá nhân
Hoà đồng, vui vẻ, sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh
Tại Zunichic Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc & học hỏi trực tiếp từ các nhân sự có chuyên môn cao trong tổ chức
Được làm việc trong môi trường minh bạch, ủng hộ việc học hỏi, thăng tiến phụ thuộc 100% vào nỗ lực & kết quả đạt được của cá nhân bạn.
Phúc lợi khác: Du lịch, liên hoan.
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Zunichic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
