Tuyển Dịch vụ quảng cáo Zunichic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Zunichic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Zunichic
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Zunichic

Dịch vụ quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Zunichic

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 506/44a Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP HCM, Quận 11

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Triển khai chiến dịch quảng cáo cho các sản phẩm của công ty trên nền tảng Facebook, Tiktok ...
Thực hiện báo cáo hiệu quả các chiến dịch quảng cáo
Liên tục cập nhật, nắm bắt thông tin về dự án và thị trường ngành hàng
Tham gia đề xuất các kế hoạch, ý tưởng marketing sản phẩm của công ty với cấp quản lý
Giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp khi đồng nghiệp có yêu cầu (và ngược lại, bạn cũng được quyền yêu cầu đồng nghiệp hỗ trợ)
Tham gia vào việc xây dựng mục tiêu chung của cá nhân, team & tổ chức
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam. Nữ chưa có gia đình & chưa có kế hoạch lập gia đình trong 2 năm tới.
Có tinh thần trách nhiệm, tính chủ động cao trong công việc, yêu thích việc học hỏi.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Sẵn sàng hợp tác và linh hoạt trong công việc để đảm bảo mọi nhiệm vụ được hoàn thành
Khả năng làm việc nhóm tốt.
Có laptop cá nhân
Hoà đồng, vui vẻ, sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh

Tại Zunichic Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 8.000.000 - 20.000.000 VND (Lương cứng + Lương KPI +Thưởng Doanh thu)
Được làm việc & học hỏi trực tiếp từ các nhân sự có chuyên môn cao trong tổ chức
Được làm việc trong môi trường minh bạch, ủng hộ việc học hỏi, thăng tiến phụ thuộc 100% vào nỗ lực & kết quả đạt được của cá nhân bạn.
Phúc lợi khác: Du lịch, liên hoan.
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Zunichic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Zunichic

Zunichic

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 506/44a Lạc long quân, phường 5, quận 11

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dich-vu-quang-cao-thu-nhap-8-20-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job331547
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 33 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 33 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 58 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nina Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Nina Co.,Ltd
Hạn nộp: 28/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Hạn nộp: 30/12/2025
Hà Nội Còn 99 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 33 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 33 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH LIMONCG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH LIMONCG
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Vstarzone Entertainment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty TNHH Vstarzone Entertainment
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Thế Giới Đẹp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Thế Giới Đẹp
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Super Bear Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Super Bear Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty CP Đầu Tư Kinh Doanh Mellow Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty CP Đầu Tư Kinh Doanh Mellow Việt Nam
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu JobsGO Recruit
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Love At First Sight làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Love At First Sight
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Goody Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công Ty Cổ Phần Goody Group
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN GGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GGO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO DƯƠNG GIA PHÁT
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Phoenix Network làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Phoenix Network
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH One Click (Lixibox) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH One Click (Lixibox)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Ovo Lash Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Ovo Lash Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Ivy Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty TNHH Ivy Holding
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH AmorePacific Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AmorePacific Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN 1AUTOCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN 1AUTOCARE
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi nhánh Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi nhánh Miền Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm