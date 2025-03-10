Tuyển Dịch vụ quảng cáo Zunichic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 506/44a Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP HCM, Quận 11

Dịch vụ quảng cáo

Triển khai chiến dịch quảng cáo cho các sản phẩm của công ty trên nền tảng Facebook, Tiktok ...

Thực hiện báo cáo hiệu quả các chiến dịch quảng cáo

Liên tục cập nhật, nắm bắt thông tin về dự án và thị trường ngành hàng

Tham gia đề xuất các kế hoạch, ý tưởng marketing sản phẩm của công ty với cấp quản lý

Giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp khi đồng nghiệp có yêu cầu (và ngược lại, bạn cũng được quyền yêu cầu đồng nghiệp hỗ trợ)

Tham gia vào việc xây dựng mục tiêu chung của cá nhân, team & tổ chức

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Nam. Nữ chưa có gia đình & chưa có kế hoạch lập gia đình trong 2 năm tới.

Có tinh thần trách nhiệm, tính chủ động cao trong công việc, yêu thích việc học hỏi.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Sẵn sàng hợp tác và linh hoạt trong công việc để đảm bảo mọi nhiệm vụ được hoàn thành

Khả năng làm việc nhóm tốt.

Có laptop cá nhân

Hoà đồng, vui vẻ, sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh

Tại Zunichic Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 8.000.000 - 20.000.000 VND (Lương cứng + Lương KPI +Thưởng Doanh thu)

Được làm việc & học hỏi trực tiếp từ các nhân sự có chuyên môn cao trong tổ chức

Được làm việc trong môi trường minh bạch, ủng hộ việc học hỏi, thăng tiến phụ thuộc 100% vào nỗ lực & kết quả đạt được của cá nhân bạn.

Phúc lợi khác: Du lịch, liên hoan.

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Zunichic

