Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 69/32 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Sắp xếp timeline & tổ chức các buổi livestream thời trang trên nền tảng Facebook, Tiktok, Shopee cho nhãn hàng Swanlake Vietnam.
Lên danh sách sản phẩm, chương trình khuyến mãi, và kịch bản bán hàng cho các phiên live.
Liên hệ & kết nối các bên liên quan (Kho hàng, Host live, Quảng cáo) để đảm bảo phiên live diễn ra trọn vẹn và suôn sẻ.
Cung cấp thông tin sản phẩm và hỗ trợ livestream bán hàng cùng Host Live. (2-3 ca/ngày)
Đánh giá chất lượng phiên live và đề xuất giải pháp cải thiện
Thực hiện các công việc phát sinh trong khi livestream

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trong các lĩnh vực Marketing, Quản Trị Kinh Doanh, Truyền thông hoặc các ngành nghề liên quan.
Thái độ dấn thân, chịu khó, nhiệt huyết, học hỏi.
Kỹ năng đọc hiểu dữ liệu, sắp xếp công việc tốt, nói trước đám đông, giao tiếp trôi chảy & năng lượng.
Kiến thức căn bản về hành trình khách hàng, marketing trên sàn, bán hàng online.
Yêu thích giao tiếp, xuất hiện trước ống kính và social media.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 13 triệu VND
Lương cứng: 9 - 13 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Mức lương cạnh tranh: 9 triệu - 13 triệu + Thưởng KPI theo team.
Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, xu hướng với tinh thần phát triển và văn hoá mentorship phong phú.
Giờ làm việc linh động, đủ 8h/ngày.
BHXH + Lương tháng 13.
Du lịch với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 99 Đường Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

