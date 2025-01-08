Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Sắp xếp timeline & tổ chức các buổi livestream thời trang trên nền tảng Facebook, Tiktok, Shopee cho nhãn hàng Swanlake Vietnam.

Lên danh sách sản phẩm, chương trình khuyến mãi, và kịch bản bán hàng cho các phiên live.

Liên hệ & kết nối các bên liên quan (Kho hàng, Host live, Quảng cáo) để đảm bảo phiên live diễn ra trọn vẹn và suôn sẻ.

Cung cấp thông tin sản phẩm và hỗ trợ livestream bán hàng cùng Host Live. (2-3 ca/ngày)

Đánh giá chất lượng phiên live và đề xuất giải pháp cải thiện

Thực hiện các công việc phát sinh trong khi livestream

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trong các lĩnh vực Marketing, Quản Trị Kinh Doanh, Truyền thông hoặc các ngành nghề liên quan.

Thái độ dấn thân, chịu khó, nhiệt huyết, học hỏi.

Kỹ năng đọc hiểu dữ liệu, sắp xếp công việc tốt, nói trước đám đông, giao tiếp trôi chảy & năng lượng.

Kiến thức căn bản về hành trình khách hàng, marketing trên sàn, bán hàng online.

Yêu thích giao tiếp, xuất hiện trước ống kính và social media.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 13 triệu VND

Lương cứng: 9 - 13 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Mức lương cạnh tranh: 9 triệu - 13 triệu + Thưởng KPI theo team.

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, xu hướng với tinh thần phát triển và văn hoá mentorship phong phú.

Giờ làm việc linh động, đủ 8h/ngày.

BHXH + Lương tháng 13.

Du lịch với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh

