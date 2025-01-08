Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh
- Hồ Chí Minh: 69/32 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Sắp xếp timeline & tổ chức các buổi livestream thời trang trên nền tảng Facebook, Tiktok, Shopee cho nhãn hàng Swanlake Vietnam.
Lên danh sách sản phẩm, chương trình khuyến mãi, và kịch bản bán hàng cho các phiên live.
Liên hệ & kết nối các bên liên quan (Kho hàng, Host live, Quảng cáo) để đảm bảo phiên live diễn ra trọn vẹn và suôn sẻ.
Cung cấp thông tin sản phẩm và hỗ trợ livestream bán hàng cùng Host Live. (2-3 ca/ngày)
Đánh giá chất lượng phiên live và đề xuất giải pháp cải thiện
Thực hiện các công việc phát sinh trong khi livestream
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thái độ dấn thân, chịu khó, nhiệt huyết, học hỏi.
Kỹ năng đọc hiểu dữ liệu, sắp xếp công việc tốt, nói trước đám đông, giao tiếp trôi chảy & năng lượng.
Kiến thức căn bản về hành trình khách hàng, marketing trên sàn, bán hàng online.
Yêu thích giao tiếp, xuất hiện trước ống kính và social media.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9 - 13 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Mức lương cạnh tranh: 9 triệu - 13 triệu + Thưởng KPI theo team.
Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, xu hướng với tinh thần phát triển và văn hoá mentorship phong phú.
Giờ làm việc linh động, đủ 8h/ngày.
BHXH + Lương tháng 13.
Du lịch với công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
