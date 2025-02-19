Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ECOPARROTS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH ECOPARROTS
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 69 Mai Chí Thọ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Thực hiện hoạt động Live Stream, Set up Livestream, vận hành Livestream.
Lên kế hoạch phát triển nội dung, kịch bản livestream.
Theo dõi và phân tích đối thủ và thị trường, sáng tạo nội dung mới.
Nghiên cứu trends, bắt trend tạo hiệu ứng tốt để đạt hiệu quả cao nhất phiên live.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 6 tháng kinh nghiệm livestream bán hàng trên các nền tảng Social, TMĐT: Facebook, Tiktok, Shopee,... .
Tự tin trước ống kính. Giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát.
Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng. Có chất giọng dễ nghe, thu hút, dẫn dắt người xem.
Siêng năng, trung thực, trách nhiệm, cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH ECOPARROTS Thì Được Hưởng Những Gì
TỔNG LƯƠNG: 9 đến 15 triệu (tùy thuộc năng lực và chi tiết khi phỏng vấn)
Lương tháng 13
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động và tự do sáng tạo;
Phúc lợi và chế độ đãi ngộ tốt xét tăng lương nếu hiệu quả công việc tốt.
Được trang bị sẵn máy tính, công cụ để làm việc;
Nắm rõ được mô hình hoạt động, vận hành của Cty Thương Mại Điện Tử
Đi du lịch, team building cùng công ty 1 năm /1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECOPARROTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
