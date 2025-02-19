Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ECOPARROTS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 69 Mai Chí Thọ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Thực hiện hoạt động Live Stream, Set up Livestream, vận hành Livestream.

Lên kế hoạch phát triển nội dung, kịch bản livestream.

Theo dõi và phân tích đối thủ và thị trường, sáng tạo nội dung mới.

Nghiên cứu trends, bắt trend tạo hiệu ứng tốt để đạt hiệu quả cao nhất phiên live.

Có từ 6 tháng kinh nghiệm livestream bán hàng trên các nền tảng Social, TMĐT: Facebook, Tiktok, Shopee,... .

Tự tin trước ống kính. Giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát.

Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng. Có chất giọng dễ nghe, thu hút, dẫn dắt người xem.

Siêng năng, trung thực, trách nhiệm, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH ECOPARROTS Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG LƯƠNG: 9 đến 15 triệu (tùy thuộc năng lực và chi tiết khi phỏng vấn)

Lương tháng 13

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động và tự do sáng tạo;

Phúc lợi và chế độ đãi ngộ tốt xét tăng lương nếu hiệu quả công việc tốt.

Được trang bị sẵn máy tính, công cụ để làm việc;

Nắm rõ được mô hình hoạt động, vận hành của Cty Thương Mại Điện Tử

Đi du lịch, team building cùng công ty 1 năm /1 lần

