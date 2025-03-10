Tuyển Dịch vụ quảng cáo TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y DƯỢC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 138 Phạm Văn Đồng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quay phim, chụp ảnh, phối hợp với thiết kế dựng video (âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo...) cho các clip quảng cáo, xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng thực hiện hệ thống video

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ 23 - 30 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm chuyên môn về Design và Media, thiết kế, chỉnh sửa Video là 1 lợi thế

- Có khả năng tư duy sáng tạo tốt

Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y DƯỢC HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương, phụ cấp theo quy định của nhà trường.

Được tham gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của nhà trường.

Được tạo điều kiện để phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y DƯỢC HÀ NỘI

