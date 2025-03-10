Tuyển Dịch vụ quảng cáo TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y DƯỢC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y DƯỢC HÀ NỘI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 138 Phạm Văn Đồng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quay phim, chụp ảnh, phối hợp với thiết kế dựng video (âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo...) cho các clip quảng cáo, xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng thực hiện hệ thống video
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ 23 - 30 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm chuyên môn về Design và Media, thiết kế, chỉnh sửa Video là 1 lợi thế
- Có khả năng tư duy sáng tạo tốt
Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y DƯỢC HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương, phụ cấp theo quy định của nhà trường.
Được tham gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của nhà trường.
Được tạo điều kiện để phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y DƯỢC HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
