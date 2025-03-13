Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- MIAN GROUP, Vườn Đào, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết lập, duy trì và phát triển các kênh truyền thông (chủ yếu nội bộ).
- Chịu trách nhiệm về nội dung truyền thông phục vụ cho hoạt động truyền thông của tập đoàn.
- Lập kế hoạch, thực hiện truyền thông theo chiến dịch của sản phẩm/sự kiện
- Hỗ trợ các nội dung: viết, truyền thông cho các đơn vị thành viên theo yêu cầu (tuỳ thuộc từng chương trình cụ thể).
- Các công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Báo chí hoặc các ngành có liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc am hiểu môi trường sản xuất
- Hiểu biết về ngành truyền thông, đặc biệt là các kênh social media.
- Có kỹ năng tốt về viết và biên tập, lập kế hoạch truyền thông...
- Có khả năng làm MC các sự kiện, hoạt náo, teambuilding
- Có khả năng đi công tác
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập thoả thuận theo năng lực
- Phụ cấp ăn trưa 35,000 vnĐ/ngày
- Miễn phí trà, cà phê, tủ lạnh, lò vi sóng
- Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, tết.
- Được hưởng tất cả chính sách phúc lợi từ công ty (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,....), bhxh, bhyt theo quy định luật hiện hành.
- Du lịch hè hàng năm.
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, hiện đại. văn hóa làm việc cởi mở và thoải mái. nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
* Địa điểm làm việc
Công ty cổ phần tập Đoàn minh anh (mian group)
19-21, d5a khu biệt thự vườn Đào, phường phú thượng, quận tây hồ, hà nội, việt nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh
