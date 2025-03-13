Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Dịch vụ quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- MIAN GROUP, Vườn Đào, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết lập, duy trì và phát triển các kênh truyền thông (chủ yếu nội bộ).
- Chịu trách nhiệm về nội dung truyền thông phục vụ cho hoạt động truyền thông của tập đoàn.
- Lập kế hoạch, thực hiện truyền thông theo chiến dịch của sản phẩm/sự kiện
- Hỗ trợ các nội dung: viết, truyền thông cho các đơn vị thành viên theo yêu cầu (tuỳ thuộc từng chương trình cụ thể).
- Các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Báo chí hoặc các ngành có liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc am hiểu môi trường sản xuất
- Hiểu biết về ngành truyền thông, đặc biệt là các kênh social media.
- Có kỹ năng tốt về viết và biên tập, lập kế hoạch truyền thông...
- Có khả năng làm MC các sự kiện, hoạt náo, teambuilding
- Có khả năng đi công tác

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thoả thuận theo năng lực
- Phụ cấp ăn trưa 35,000 vnĐ/ngày
- Miễn phí trà, cà phê, tủ lạnh, lò vi sóng
- Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, tết.
- Được hưởng tất cả chính sách phúc lợi từ công ty (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,....), bhxh, bhyt theo quy định luật hiện hành.
- Du lịch hè hàng năm.
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, hiện đại. văn hóa làm việc cởi mở và thoải mái. nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
* Địa điểm làm việc
Công ty cổ phần tập Đoàn minh anh (mian group)
19-21, d5a khu biệt thự vườn Đào, phường phú thượng, quận tây hồ, hà nội, việt nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Veam Tây Hồ, ngõ 689 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dich-vu-quang-cao-thu-nhap-thoa-thuan-tai-ha-noi-job335770
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRENDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRENDI
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ MINH THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ MINH THÀNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THỜI ĐẠI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THỜI ĐẠI XANH
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương
4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA PHÚC HUY HOÀNG
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH FODIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu HỘ KINH DOANH FODIO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH TƯỢNG GỖ ĐẸP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 60 Triệu HỘ KINH DOANH TƯỢNG GỖ ĐẸP
15 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH COOL CHOICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH COOL CHOICE
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIN
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Hộ kinh doanh Lê Tiến Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Hộ kinh doanh Lê Tiến Huy
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC - CHI NHÁNH THANH HÓA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC - CHI NHÁNH THANH HÓA
18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM VÀ DƯỢC LIỆU QUÝ THÁI MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM VÀ DƯỢC LIỆU QUÝ THÁI MINH
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Hà An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Hà An
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH HEYME làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HEYME
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ CHICMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ CHICMEDIA
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần Fleur De Lis Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 22 Triệu Công ty cổ phần Fleur De Lis Vietnam
10 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MAIDAO MUSIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MAIDAO MUSIC
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRENDLOGICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRENDLOGICORP
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y DƯỢC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y DƯỢC HÀ NỘI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Hộ Kinh Doanh HTC 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Hộ Kinh Doanh HTC 1
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAM NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAM NINH
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty CP Khoa Học Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt nam
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ HOLI MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ HOLI MEDIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm