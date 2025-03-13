Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
a. Truyền thông
Viết bài truyền thông về chương trình, sản phẩm STEM & các hoạt động của công ty trên các phương tiện truyền thông.
Quay & dựng video, chụp ảnh & thiết kế các ấn phẩm truyền thông.
Tham gia xây dựng & tổ chức các khóa học, hoạt động trải nghiệm, sản phẩm STEM theo kế hoạch của công ty và đối tác.
b. Bán hàng
Giới thiệu, thuyết trình về khóa học Tiếng Anh STEM của công ty với các đốitác.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng viết tốt, sáng tạo.
Biết quay dựng video, chỉnh sửa ảnh, thiết kế ấn phẩm truyền thông bằng Photoshop, Canva, Capcut,…
Có kỹ năng giao tiếp & xử lý tình huống tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và cẩn thận trong công việc.
Biết quay dựng video, chỉnh sửa ảnh, thiết kế ấn phẩm truyền thông bằng Photoshop, Canva, Capcut,…
Có kỹ năng giao tiếp & xử lý tình huống tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và cẩn thận trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương truyền thông 9.000.000 – 11.000.000 VNĐ+ Thưởng hoa hồng bán hàng nếu kí được Hợp đồng với đối tác.
- Ký kết HĐLĐ, hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYTtheo Luật lao động.
- Chế độ du lịch, nghỉ phép, sinh nhật & thưởng ngày Lễ/Tết.
- Ký kết HĐLĐ, hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYTtheo Luật lao động.
- Chế độ du lịch, nghỉ phép, sinh nhật & thưởng ngày Lễ/Tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH
