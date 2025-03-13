Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

a. Truyền thông
Viết bài truyền thông về chương trình, sản phẩm STEM & các hoạt động của công ty trên các phương tiện truyền thông.
Quay & dựng video, chụp ảnh & thiết kế các ấn phẩm truyền thông.
Tham gia xây dựng & tổ chức các khóa học, hoạt động trải nghiệm, sản phẩm STEM theo kế hoạch của công ty và đối tác.
b. Bán hàng
Giới thiệu, thuyết trình về khóa học Tiếng Anh STEM của công ty với các đốitác.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng viết tốt, sáng tạo.
Biết quay dựng video, chỉnh sửa ảnh, thiết kế ấn phẩm truyền thông bằng Photoshop, Canva, Capcut,…
Có kỹ năng giao tiếp & xử lý tình huống tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và cẩn thận trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương truyền thông 9.000.000 – 11.000.000 VNĐ+ Thưởng hoa hồng bán hàng nếu kí được Hợp đồng với đối tác.
- Ký kết HĐLĐ, hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYTtheo Luật lao động.
- Chế độ du lịch, nghỉ phép, sinh nhật & thưởng ngày Lễ/Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 64, ngõ 100, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

