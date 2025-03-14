Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 110D Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình,Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Lên kế hoạch và xây dựng các loại hình digital content bao gồm: Fanpage post, bài PR, Thông cáo báo chí giới thiệu sách mới.
- Sản xuất và quản lý các nội dung lên các kênh social media của công ty: Fanpage, Instagram, Website...
- Phát triển và thực hiện các chiến lược truyền thông giúp tăng nhận diện thương hiệu và tựa sách theo yêu cầu
- Theo dõi, đo lường và đánh giá hiệu quả của hoạt động social media qua các KPI cụ thể
- Trao đổi và tương tác với khách hàng mục tiêu trên các kênh social media hàng ngày, xử lý các thông tin bất lợi (nếu có)
- Tham gia xây dựng định hướng nội dung, thông điệp sáng tạo cho các đợt truyền thông
- Phối hợp với phòng Hành chính nhân sự, bộ phận phòng ban khác để thực hiện các chương trình Pr nội bộ, kết nối các thành viên trong doanh nghiệp
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, buổi họp báo và các chiến dịch truyền thông của công ty
- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ mật thiết với giới truyền thông như báo chí, KOLs, các nhóm đọc sách...
- Tìm cơ hội để giới thiệu sách và tăng nhận diện thương hiệu thông qua tài trợ cho các sự kiện phù hợp...
- Tiến hành làm báo cáo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của leader.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cử nhân các ngành ngôn ngữ, báo chí, truyền thông, Marketing hoặc ngành khác nhưng có đầy đủ các kỹ năng nêu trên.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông cho nhà xuất bản, đại lý phân phối sách hoặc hệ thống giáo dục là một lợi thế.
- Giao tiếp tốt, thân thiện. Tính cách năng động, chủ động trong công việc, tự tin để thích nghi nhanh với môi trường, dễ tiếp cận các xu hướng mới
- Có khả năng chỉnh sửa hình ảnh và video cơ bản. Thành thạo MS Office hoặc phần mềm quản lý nội dung khác. Hiểu biết về các yêu cầu xuất bản là một lợi thế.
- Viết và sáng tạo nội dung tốt. Hiểu biết và thành thạo về các nền tảng truyền thông xã hội.

Tại Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 9 – 15 triệu (tùy theo năng lực)
- Thưởng thành tích tốt, phụ cấp chuyên cần, ...
- Xét tăng lương 6 tháng/lần.
- Đóng BHXH, lương tháng 13, team building, company trip, event nội bộ
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Huy Hoàng - Huy Hoang Bookstore

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 357A Lê Văn Sỹ - Phường 1 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

