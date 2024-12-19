Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 65 Nguyễn Thị Nhung, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện chụp ảnh, quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của công ty.

- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận.

- Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm, dịch vụ, và các video liên quan đến các sự kiện, hoạt động của công ty.

- Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông theo từng chiến dịch Marketing của công ty

- Chịu trách nhiệm về việc sản xuất clip đăng tải trên các trang mạng xã hội như: Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube và Website, app của công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc các ngành liên quan

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm Sử dụng thành thạo các thiết bị quay phim, chụp hình

- Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa hình ảnh:Adobe Photoshop, Lightroom,... hoặc tương tự

- Sử dụng thành thạo phần mềm dựng phim: Adobe Premiere, Adobe After Effect... hoặc tương tự

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh

- Lương tháng 13

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, nghỉ phép hằng năm

- Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin