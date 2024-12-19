Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN
- Hồ Chí Minh:
- 65 Nguyễn Thị Nhung, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện chụp ảnh, quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của công ty.
- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận.
- Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm, dịch vụ, và các video liên quan đến các sự kiện, hoạt động của công ty.
- Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông theo từng chiến dịch Marketing của công ty
- Chịu trách nhiệm về việc sản xuất clip đăng tải trên các trang mạng xã hội như: Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube và Website, app của công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm Sử dụng thành thạo các thiết bị quay phim, chụp hình
- Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa hình ảnh:Adobe Photoshop, Lightroom,... hoặc tương tự
- Sử dụng thành thạo phần mềm dựng phim: Adobe Premiere, Adobe After Effect... hoặc tương tự
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, nghỉ phép hằng năm
- Môi trường làm việc năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
