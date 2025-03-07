Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sunrise City, 23

- 25

- 27, Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

- Tham gia chăm sóc và thực hiện các vấn đề liên quan đến người bệnh trong ca trực.
- Tham gia Cấp cứu Nội viện và Cấp Cứu Ngoại viện, Vận chuyển cấp cứu khi có yêu cầu.
- Tuân thủ các quy định, quy trình và điều động của Khoa, Bệnh viện.
- Tham gia mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn, Quản lý Chất lượng khoa Cấp cứu.
- Theo dõi và đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh trong ca trực.
- Ghi chép hồ sơ bệnh án.
- Các công việc khác theo sự phân công của Điều dưỡng trưởng khoa.
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Địa điểm làm việc: Phòng Khám Tâm Anh Q7 - 25 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Q7.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ hệ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.
- Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên chuyên ngành cấp cứu.
- Bắt buộc có chứng chỉ hành nghề.
- Ưu tiên có chứng chỉ điều dưỡng chuyên khoa phù hợp vị trí, chứng chỉ Hồi sinh tim phổi cơ bản, Hồi sinh tim nâng cao, Bó Bột.
- Kỹ năng thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và nâng cao/ chuyên khoa cấp cứu theo vị trí làm việc.
- Kỹ năng sử dụng trang thiết bị, dụng cụ phục vụ theo dõi, chăm sóc người bệnh theo chuyên khoa làm việc.
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết tình huống.
- Có khả năng sử dụng tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên + phụ cấp cơm + phụ cấp trực đêm
- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Được đào tạo , chuyên môn, nghiệp vụ bài bản và chuyên sâu, có cơ hội được phát triển bản thân.
- Thưởng các dịp Lễ, Tết, chế độ Công Đoàn, Tháng lương 13, khám sức khỏe định kỳ theo chính sách Công ty.
- Được xem xét tăng lương 1 lần/năm.
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT, nghỉ phép năm đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
- Được tham gia bảo hiểm sức khỏe sau 1 năm làm việc.
- Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.
- Ưu đãi cho bản thân và gia đình khi sử dụng dịch vụ trong Hệ thống Bệnh viện, ECO, VNVC theo chính sách của Công ty
- Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2B Phổ Quang St, Ward 2, Tân Bình Dist, HCM City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

