Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sunrise City, 23 - 25 - 27, Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

- Tham gia chăm sóc và thực hiện các vấn đề liên quan đến người bệnh trong ca trực.

- Tham gia Cấp cứu Nội viện và Cấp Cứu Ngoại viện, Vận chuyển cấp cứu khi có yêu cầu.

- Tuân thủ các quy định, quy trình và điều động của Khoa, Bệnh viện.

- Tham gia mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn, Quản lý Chất lượng khoa Cấp cứu.

- Theo dõi và đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh trong ca trực.

- Ghi chép hồ sơ bệnh án.

- Các công việc khác theo sự phân công của Điều dưỡng trưởng khoa.

- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Địa điểm làm việc: Phòng Khám Tâm Anh Q7 - 25 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Q7.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ hệ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.

- Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên chuyên ngành cấp cứu.

- Bắt buộc có chứng chỉ hành nghề.

- Ưu tiên có chứng chỉ điều dưỡng chuyên khoa phù hợp vị trí, chứng chỉ Hồi sinh tim phổi cơ bản, Hồi sinh tim nâng cao, Bó Bột.

- Kỹ năng thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và nâng cao/ chuyên khoa cấp cứu theo vị trí làm việc.

- Kỹ năng sử dụng trang thiết bị, dụng cụ phục vụ theo dõi, chăm sóc người bệnh theo chuyên khoa làm việc.

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết tình huống.

- Có khả năng sử dụng tin học văn phòng.

Quyền Lợi

- Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên + phụ cấp cơm + phụ cấp trực đêm

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Được đào tạo , chuyên môn, nghiệp vụ bài bản và chuyên sâu, có cơ hội được phát triển bản thân.

- Thưởng các dịp Lễ, Tết, chế độ Công Đoàn, Tháng lương 13, khám sức khỏe định kỳ theo chính sách Công ty.

- Được xem xét tăng lương 1 lần/năm.

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT, nghỉ phép năm đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

- Được tham gia bảo hiểm sức khỏe sau 1 năm làm việc.

- Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.

- Ưu đãi cho bản thân và gia đình khi sử dụng dịch vụ trong Hệ thống Bệnh viện, ECO, VNVC theo chính sách của Công ty

- Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

