Tuyển Điều dưỡng PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 28 đường số 10, p.Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc điều dưỡng theo đúng quy trình và hướng dẫn của bác sĩ.
Tiến hành các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản như: tiêm truyền, truyền dịch, thay băng, chăm sóc vết thương…
Kiểm kho, lên đơn đặt hàng thuốc, vật tư hàng tuần
Phối hợp với các thành viên khác trong đội ngũ y tế để đảm bảo chất lượng chăm sóc bệnh nhân.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng trở lên.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điều dưỡng.
Có khả năng giao tiếp tốt, biết cách lắng nghe và thấu hiểu bệnh nhân.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC 2

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 63 Cao Triều Phát, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

