Tuyển Điều dưỡng Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Nhận bệnh và hướng dẫn bệnh nhân khi có yêu cầu

Lập và quản lý hồ sơ y tế của bệnh nhân

Thực hiện y lệnh, chỉ định theo yêu cầu của Bác sĩ

Hỗ trợ bác sỹ trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu Tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, biết cách tương tác với bệnh nhân.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Nắm vững các kiến thức và kỹ năng điều dưỡng cơ bản.

Thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng thông thường.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản + hoa hồng up to 10 triệu + tiền cơm + tăng ca (nếu có)

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn

