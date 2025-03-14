Tuyển Điều dưỡng Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 31 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Nhận bệnh và hướng dẫn bệnh nhân khi có yêu cầu
Lập và quản lý hồ sơ y tế của bệnh nhân
Thực hiện y lệnh, chỉ định theo yêu cầu của Bác sĩ
Hỗ trợ bác sỹ trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh
Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu Tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng trở lên.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, biết cách tương tác với bệnh nhân.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Nắm vững các kiến thức và kỹ năng điều dưỡng cơ bản.
Thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng thông thường.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương căn bản + hoa hồng up to 10 triệu + tiền cơm + tăng ca (nếu có)
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
