Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50 - 52 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Công việc: Phụ tá cho Bác sĩ Hàn , Bác sĩ Việt Nam

- Tiêm truyền

- Phụ Bác sĩ Botox, Filler, Căng Chỉ

- CHI TIẾT CV SẼ ĐƯỢC TRAO ĐỔI KHI PHỎNG Vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu học hỏi, siêng năng

• Môi trường trẻ, năng động, thiết bị làm việc đầy đủ.

• Vui vẻ, hòa đồng, thân thiện

• Có kinh nghiệm dưới 1 năm làm việc trong lĩnh vực liên quan

Tại CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, lương: 10tr - 20tr (tùy theo năng lực)

• Tham gia BHXH đầy đủ theo Quy định nhà nước.

• Được cấp thiết bị làm việc

• Lương tháng 13

• Thưởng Lễ, Tết, các ngày lễ khác theo Quy định của Công ty

• Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, ốm đau, thai sản

• Sử dụng dịch vụ làm đẹp với giá ưu đãi dành cho nhân viên • Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL

