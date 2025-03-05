Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 50
- 52 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Công việc: Phụ tá cho Bác sĩ Hàn , Bác sĩ Việt Nam
- Tiêm truyền
- Phụ Bác sĩ Botox, Filler, Căng Chỉ
- CHI TIẾT CV SẼ ĐƯỢC TRAO ĐỔI KHI PHỎNG Vấn
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu học hỏi, siêng năng
Tại CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định, lương: 10tr - 20tr (tùy theo năng lực)
• Sử dụng dịch vụ làm đẹp với giá ưu đãi dành cho nhân viên • Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
