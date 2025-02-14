Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH SÀI GÒN

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH SÀI GÒN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 305 Lê Văn Sỹ, phường 01, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thực hiện công việc chuyên môn hàng ngày như: lĩnh thuốc, phát thuốc, tiêm thuốc, thay băng, đo mạch nhiệt độ huyết áp, đo điện tim, thụt tháo, thông tiểu, theo dõi bệnh nhân nặng ... theo sự phân công của Điều dưỡng trưởng Khoa.
- Thực hiện các y lệnh điều trị của BS nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.
- Và các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sức khỏe tốt, giọng nói dễ nghe.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
- Giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cử đi đào tạo chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc.
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.
- Được thưởng các ngày lễ, tết.
- Được tham gia các các chuyển du lịch của bệnh viện trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH SÀI GÒN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 305 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

