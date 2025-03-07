Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 23 Triệu

Mức lương 20 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32D Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 20 - 23 Triệu

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng Điều Dưỡng, của Điều dưỡng /Kỹ thuật viên trưởng khoa trong bệnh viện;

- Phụ trách công tác chuyên môn Điều Dưỡng trong toàn bệnh Viện;

- Quản lý các điều dưỡng trưởng khoa;

- Kiểm tra đôn đốc Điều Dưỡng/Kỹ thuật viên/Hộ lý thực hiện quy chế bệnh viện, quy định kỹ thuật bệnh viện, các nhiệm vụ thường quy. Báo cáo kịp thời Giám Đốc bệnh viện các việc đột xuất xảy ra ở các khoa;

- Hướng dẫn Điều Dưỡng trưởng khoa xây dựng bảng mô tả công việc cho Điều Dưỡng, Kỹ thuật viên và Hộ lý trong bệnh viện;

- Dự trù phân bố vật tư tiêu hao và dụng cụ y tế cho công tác chăm sóc phục vụ người bệnh và giám sát sử dụng vật tư tiêu hao đảm bảo tiết kiệm và chống lãng phí;

- Hướng dẫn và kiểm tra việc ghi sổ sách, phiếu theo dõi, phiếu chăm sóc cho Điều Dưỡng, Kỹ thuật viên trong bệnh viện;

- Chỉ đạo và giám sát công tác vệ sinh buồng bệnh, buồng thủ thuật;

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác Điều Dưỡng lên Giám Đốc bệnh viện;

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo y tế để bố trí, theo dõi và hướng dẫn học sinh điều dưỡng thực tập;

- Hàng tuần tham gia các cuộc họp Điều dưỡng trưởng khoa;

- Phụ trách báo cáo hoạt động tuần của phòng Điều Dưỡng trong cuộc giao ban tuần cùng Ban Giám Đốc;

- Tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh;

- Phối hợp với phòng Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

Với Mức Lương 20 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cử nhân Điều dưỡng trở lên. Ưu tiên CKI/Ths

- Có chứng chỉ hành nghề.

- Tiếng anh giao tiếp tốt

- Am hiểu pháp luật về khám chữa bệnh;

- Am hiểu về các tiêu chuẩn quản lý chất lượng Bệnh viện;

- Am hiểu về các quy trình kỹ thuật chuyên môn theo quy định định của pháp luật;

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng xứng đáng theo năng lực.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

