Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH DV Chăm sóc sức khỏe Song An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 510 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng các quy trình, kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của bộ phận Điều dưỡng

Tổng hợp và theo dõi thực hiện kế hoạch làm việc của bộ phận Điều dưỡng

Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho các Điều dưỡng viên

Phân công lịch làm việc cho các Điều dưỡng viên

Xử lý các vấn đề thuộc phạm vi bộ phận điều dưỡng, trong khuôn khổ cho phép.

Đưa ra các tư vấn và thông tin về chuyên môn điều dưỡng cho Ban Giám đốc

Dự trù, phân bổ vật tư tiêu hao và dụng cụ y tế cho công tác chăm sóc phục vụ người bệnh và giám sát sử dụng vật tư tiêu hao đảm bảo tiết kiệm và chống lãng phí.

Hướng dẫn và kiểm tra việc ghi sổ sách theo dõi của điều dưỡng, kỹ thuật viên trong Phòng khám, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế và quy trình của phòng khám

Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát công tác vệ sinh kiểm soát nhiễm khuẩn

Trực tiếp tư vấn cho người bệnh

Chủ động đưa ra các khuyến nghị, đề xuất để nâng cao năng lực của Điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.

Báo cáo kịp thời Giám đốc Phòng khám các việc đột xuất, sai sót, sự cố xảy ra

Báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, quý, năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc cử nhân điều dưỡng.

Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương tại các Phòng khám đa khoa hoặc Bệnh viện đa khoa

Giao tiếp tốt, rõ ràng, cẩn thận, hoạt bát vui vẻ, hòa đồng trung thực, có phẩm chất về y đức.

Có Kiến thức nghiệp vụ điều dưỡng, kiến thức về thuật ngữ Y khoa.

Hiểu biết các quy trình thủ tục cơ bản: tiếp nhận, chuyển bệnh, tâm lý và giao tiếp trong các hoạt động y tế, phân loại các nhóm bệnh, hiểu biết về quản lý hồ sơ bệnh án, tài liệu về y tế.

Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề

Tại Công ty TNHH DV Chăm sóc sức khỏe Song An Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước.

Lương thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Công ty, Nhà nước.

Môi trường làm việc thân thiện.

Tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn.

Được tham giá khám sức khỏe định kì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DV Chăm sóc sức khỏe Song An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.