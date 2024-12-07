Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NBOX làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 48 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, Quận Cẩm Lệ

✅ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Sản xuất video trên các nền tảng.

- Chăm sóc, quản lý fanpage.

- Hỗ trợ lên ý tưởng xây dựng kênh Youtube & TikTok.

✅ YÊU CẦU

- Là sinh viên có thể sắp xếp lịch làm 5b/tuần.

- Không yêu cầu kinh nghiệm cao, sẽ được đào tạo thêm.

- Có khả năng sử dụng Capcut để edit cơ bản.

- Có khả năng lên kịch bản theo định hướng.

- Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần ham học hỏi, có tính kỷ luật.

✅ QUYỀN LỢI

- Thu nhập: 20-25k/1h.

- Môi trường trẻ, năng động thỏa sức sáng tạo.

- Được cung cấp tài khoản bản quyển và các khóa học nâng cao kỹ năng.

- Hỗ trợ dấu mộc nếu cần.

- Tham gia hoạt động Teambuilding, du lịch cùng công ty.

