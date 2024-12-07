Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NBOX làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NBOX
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NBOX

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 48 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

✅ MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Sản xuất video trên các nền tảng.
- Chăm sóc, quản lý fanpage.
- Hỗ trợ lên ý tưởng xây dựng kênh Youtube & TikTok.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✅ YÊU CẦU
- Là sinh viên có thể sắp xếp lịch làm 5b/tuần.
- Không yêu cầu kinh nghiệm cao, sẽ được đào tạo thêm.
- Có khả năng sử dụng Capcut để edit cơ bản.
- Có khả năng lên kịch bản theo định hướng.
- Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần ham học hỏi, có tính kỷ luật.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NBOX Thì Được Hưởng Những Gì

✅ QUYỀN LỢI
- Thu nhập: 20-25k/1h.
- Môi trường trẻ, năng động thỏa sức sáng tạo.
- Được cung cấp tài khoản bản quyển và các khóa học nâng cao kỹ năng.
- Hỗ trợ dấu mộc nếu cần.
- Tham gia hoạt động Teambuilding, du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NBOX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 48 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

