Tuyển Digital Marketing Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 91 Hàm Nghi, Phường Vĩnh Trung,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch và triển khai chương trình Trade Marketing
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng kế hoạch Trade Marketing ngắn hạn và dài hạn tại cửa hàng.
Tổ chức và triển khai các hoạt động tiếp thị thương mại nhằm thúc đẩy doanh số và nâng cao nhận diện thương hiệu.
Xác định các chỉ số đo lường hiệu quả (KPI) cho từng chương trình Trade Marketing.
2. Thực hiện chương trình khuyến mãi và thúc đẩy doanh thu
Lên ý tưởng, lập kế hoạch và thực hiện các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt, sự kiện bán hàng như hội chợ, workshop,...
Giám sát và đảm bảo các chương trình khuyến mãi được triển khai đúng kế hoạch, đúng mục tiêu đề ra.
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chương trình khuyến mãi, đề xuất cải tiến nếu cần thiết.
3. Quản lý và triển khai vật phẩm tiếp thị (POSM)
Đề xuất, sản xuất và quản lý vật phẩm tiếp thị (standee, tờ rơi, banner, đèn led, kệ trưng bày...).
Đảm bảo việc trưng bày vật phẩm đúng vị trí, đạt chuẩn thẩm mỹ và tối ưu hóa sự chú ý của khách hàng.
Theo dõi tình trạng vật phẩm tiếp thị và đề xuất bổ sung, thay thế kịp thời.
4. Hỗ trợ và đồng hành cùng bộ phận bán hàng (Sale)
Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ bán hàng để triển khai các chiến dịch bán hàng trực tiếp.
Song hành cùngđội ngũ bán hàng trong các công cuộc bán hàng, cung cấp các tài liệu và công cụ tiếp thị cần thiết.
Theo dõi doanh số bán hàng để đánh giá hiệu quả các hoạt động hỗ trợ bán hàng.
5. Phối hợp với bộ phận E-commerce
Đảm bảo sự đồng bộ và nhất quán giữa các hoạt động Trade Marketing tại cửa hàng và các kênh thương mại điện tử.
Hỗ trợ đội ngũ E-commerce trong các chương trình khuyến mãi chéo giữa cửa hàng và các kênh trực tuyến.
6. Nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu
Nghiên cứu xu hướng thị trường, phân tích hành vi khách hàng và đánh giá đối thủ cạnh tranh.
Đề xuất các chiến lược Marketing dựa trên các thông tin nghiên cứu.
Cập nhật kịp thời các xu hướng mới và điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với nhu cầu thị trường.
7. Tối ưu hóa hoạt động trưng bày và sắp xếp sản phẩm
Phối hợp với đội ngũ cửa hàng để tối ưu hóa trưng bày sản phẩm nhằm thu hút khách hàng và tăng trải nghiệm mua sắm.
Đảm bảo hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, khoa học, đúng quy chuẩn.
Định kỳ kiểm tra và điều chỉnh trưng bày để phù hợp với từng chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện bán hàng.
8. Phân tích và đánh giá hiệu quả chiến dịch
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chương trình Trade Marketing.
Đề xuất cải tiến, tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị dựa trên các dữ liệu phân tích.
Xây dựng báo cáo tổng kết sau mỗi chiến dịch và rút kinh nghiệm cho các chiến dịch tiếp theo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Hiểu biết về lĩnh vực Trade Marketing và các kênh phân phối bán lẻ.
Nắm vững các phương pháp đo lường hiệu quả chiến dịch Marketing và Trade Marketing.
Kỹ năng
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Thái độ và phẩm chất cá nhân
Chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong công việc.
Tư duy cầu tiến, luôn tìm kiếm cơ hội cải tiến và phát triển.
Trung thực, trách nhiệm và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Yêu cầu khác
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Trade Marketing hoặc vị trí tương tự trong ngành bán lẻ/F&B, có kinh nghiệm từng làm nhân viên kinh doanh là một lợi thế.
Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Tại Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận cạnh tranh theo năng lực.
Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Thưởng doanh số và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt

Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 201/1A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

