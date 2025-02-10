Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

MỤC TIÊU:

Đẩy mạnh các hoạt động khuyến mãi dựa trên sự thấu hiểu khách hàng địa phương để đạt được mục tiêu và duy trì doanh số của cửa hàng.

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

1. Phát triển chương trình khuyến mãi tiếp thị và xây dựng thương hiệu, triển khai hiệu quả các chương trình tại cửa hàng địa phương cho Khu vực:

- Phát triển chương trình khuyến mãi LSM: phát triển các chương trình khuyến mãi LSM dựa trên mục tiêu và chiến lược đã được phê duyệt

- Triển khai chương trình khuyến mãi: Giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn và báo cáo sai lệch, cung cấp phản ánh và đánh giá kết quả triển khai tại khu vực.

2. Quản lý ngân sách LSM để đạt được các mục tiêu và tiến hành phân tích ROI trong việc phát triển và đánh giá các hoạt động tiếp thị cửa hàng địa phương cho Khu vực:

3. Thấu hiểu thị trường địa phương và đối thủ cạnh tranh.

4. Đề xuất danh mục/sản phẩm nào cần làm nổi bật hay thúc đẩy và đề xuất chiến lược giá cho danh mục/sản phẩm dựa trên thị trường địa phương và hiệu quả kinh doanh.

5. Hiểu biết về hoạt động của các nhà hàng tại khu vực.

6. Quản lý tốt quan hệ cộng đồng để quảng bá hình ảnh công ty.

7. Quản lý truyền thông OOH tại khu vực: Đánh giá và đề xuất các trang web cho khu vực dựa trên các nguyên tắc OOH và mục tiêu kinh doanh.

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành: Marketing/Quản trị kinh doanh /Thương mại hoặc các khối ngành Kinh tế.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí trade marketing/ activation tại các công ty dạng chuỗi F&Bhoặc các loại hình kinh doanh tương tự.

Năng động, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục tốt.

Có khả năng quan sát, phân tích và phán đoán tình hình.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word/Excel…)

Sẵn sàng di chuyển/công tác.

Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương rất cạnh tranh, lương tháng 13.

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo Luật.

12 ngày nghỉ phép năm.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa và teambuilding.

Cơ hội học hỏi, tham gia các khóa huấn luyện nội bộ, cơ hội phát triển và thăng tiến nhanh đến vị trí quản lý cấp cao.

Thời gian làm việc: 9h00 - 18h00, Thứ 2 đến thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

