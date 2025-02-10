Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Tâm làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Tâm
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Tâm

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Tâm

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Showroom Nội thất Nhất Tâm – 389 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

• Xây dựng mảng Online Marketing cho công ty nội thất.
• Quản lý các trang kênh mạng xã hội và xây dựng nội dung bao gồm bài viết, hình ảnh, video... đăng tải lên trang cá nhân và website.
• Có quy trình content chi tiết cho các kênh truyền thông của doanh nghiệp.
• Viết bài duy trì, chăm sóc website và fanpage.
• Chịu trách nhiệm sản xuất các nội dung truyền thông như bài viết, ý tưởng hình ảnh, video...
• Viết bài PR.
• Quản lý các chiến dịch truyền thông khác, đóng góp ý tưởng có thông tin thông minh.
• Biên tập các thông tin trên các kênh truyền thông của doanh nghiệp và mở rộng các kênh khác
• Chi tiết rõ hơn sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo máy tính
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nội thất
• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
• Thành thạo các công cụ đồ hoạ, chỉnh sửa hình ảnh, banner, video, …

Tại Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: thỏa thuận
• Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp vui vẻ trẻ trung.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Tâm

Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Tâm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 389 Điện Biên Phủ, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

