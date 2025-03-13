Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HOMETALK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 5B Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch, quản lý, triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáofacebook, ads

- Báo cáo hiệu quả theo tuần, tháng

- Hỗ trợ các công việc khác của Bộ phận Marketing khi có yêu cầu.

- Phối hợp với các bộ phận khác như sale, content,... và báo cáo lại để tăng hiệu quả quảng cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo facebook, ads

- Biết làm video, không cần quá chuyên nghiệp

- Tư duy marketing.....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOMETALK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương cứng Từ 10 - 15 triệu + % doanh số (thỏa thuận khi PV trực tiếp)

· Review lương 6 tháng 1 lần

· Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và BHTN (sau thử việc 2 tháng được đóng BH luôn)

· Thưởng các ngày lễ trong năm (8/3,30/04 và 01/05, tết trung thu, 02/09 , 20/10, tết dương lịch, tết âm lịch...)

· Lương Tháng 13 được tính theo thời gian làm việc tại công ty.

· Nghỉ lễ tết và 12 ngày phép năm theo luật quy định

· Môi trường làm việc trẻ trung năng động.

· Chế độ đãi ngộ theo quy định Công Ty (sinh nhật, ốm đau,hiếu, hỷ,nghỉ phép,thai sản).

· Cơ hội thăng tiến lên vị trí Leader/Manager

· Đồng phục, công tác phí, quà công ty cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOMETALK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin