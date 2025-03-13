Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SOTANEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa MHDI,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

[HN-CONTENT WRITER ngành Web3/ Blockchain]

Eragon là nền tảng phân phối dApps (dApps Distribution Platform) hàng đầu, giúp các nhà phát triển Web3 tiếp cận người dùng dễ dàng hơn thông qua hệ thống game, ứng dụng và tiện ích phi tập trung. Chúng tôi đang tìm kiếm một Content Writer sáng tạo, có hiểu biết về Web3, blockchain, và dApps để tham gia vào đội ngũ, giúp truyền tải thông điệp của Eragon đến cộng đồng người dùng và đối tác.

Sáng tạo nội dung đa dạng (bài blog, bài PR, nội dung website, social media, script video…) về dApps, Web3 gaming, blockchain, tokenomics, giúp người dùng và nhà phát triển hiểu rõ về Eragon.

Viết nội dung về các sản phẩm/dApps được phân phối trên Eragon, giúp tối ưu hiệu quả marketing cho đối tác.

Xây dựng nội dung giáo dục cho người dùng Web2 muốn tiếp cận Web3, giúp mở rộng tệp khách hàng của Eragon.

Viết nội dung, đăng và quản lý nội dung cho website và các tài liệu giới thiệu sản phẩm, các trang social của dự án.

Phối hợp với team Marketing để phát triển chiến lược nội dung hỗ trợ các chiến dịch quảng bá, sự kiện, partnership.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng Web3 để cập nhật nội dung phù hợp.

Sử dụng AI (ChatGPT, Midjourney, Notion AI, v.v.) để tối ưu hóa quy trình viết và sáng tạo nội dung.

Viết kịch bản video để tăng khả năng tiếp cận cộng đồng và làm creatives cho Digital Ads.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả nội dung dựa trên các chỉ số tương tác, từ đó tối ưu nội dung phù hợp.

Ưu tiên

Đã từng tham gia các cộng đồng Web3, crypto hoặc dApps.

Có kinh nghiệm SEO, content marketing, storytelling.

Có kỹ năng thiết kế cơ bản (Canva, Figma, Photoshop) để hỗ trợ nội dung hình ảnh.

Có tư duy sáng tạo và khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực deadline.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

· Kinh nghiệm: Ít nhất 1-2 nămlàm Content Writer hoặc vị trí tương tự (ưu tiên ngành Web3, blockchain, dApps).

· Kiến thức: Hiểu biết về Web3, blockchain, dApps, NFT.

· Kỹ năng viết: Có khả năng viết nội dung hấp dẫn, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng người dùng Web3/Web2.

· Sử dụng AI tools: Thành thạo các công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dung (ChatGPT, Jasper, Midjourney, v.v.).

· Tư duy marketing: Biết cách tối ưu nội dung để tăng khả năng tiếp cận và tương tác trên các nền tảng.

· Tiếng Anh khá trở lên (có thể đọc hiểu tài liệu Web3, viết bài bằng tiếng Anh cơ bản).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOTANEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

· Lương: Thỏa thuận theo năng lực.

· Thưởng: Theo hiệu suất đánh giá hàng tháng

· Môi trường Web3: Làm việc với nền tảng dApps hàng đầu, tiếp cận các dự án Web3 tiềm năng.

· Cơ hội phát triển: Xây dựng thương hiệu cá nhân trong ngành Web3, network với nhiều đối tác lớn.

· Công cụ hỗ trợ: Được cấp quyền truy cập các tài nguyên hỗ trợ sáng tạo nội dung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOTANEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin