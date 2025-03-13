Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ giáo dục AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ giáo dục AI
- Hà Nội:
- Tầng 4, Star Tower, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lên kế hoạch và phát triển nội dung quảng cáo cho thương hiệu, giáo viên, sản phẩm (Sách – Khóa học...)
Thực hiện mục tiêu và khung nội dung đã xây dựng. Phân tích số liệu và tối ưu các chỉ số.
Nghiên cứu Insight khách hàng, thị trường và các sản phẩm giáo dục cùng lĩnh vực
Xây dựng plan content và chịu trách nhiệm nội dung bài viết về sản phẩm - giáo viên – tính năng,... trên App/Website
Chịu trách nghiệm hoàn thành ý tưởng bao gồm viết, thiết kế, biên tập nội dung, soạn nội dung, viết bài đăng app/website (bài giới thiệu, bài cung cấp thông tin, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm học tập các kiến thức nằm trong K12, ....)
Lên ý tưởng, kịch bản, dựng các tuyến nội dung video trên App/web và các nền tảng Facebook, Tiktok cùng phòng MKT
Book mẫu/KOL/KOC quảng cáo
Chạy các sự kiện offline
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã từng làm việc và có từ 2 năm kinh nghiệm content marketing trong lĩnh vực giáo dục.
- Có khả năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng viết tốt, tư duy
- Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc.
- Nhạy bén với ngôn ngữ, sáng tạo, có gu thẩm mỹ.
- Yêu thích và có niềm đam mê đặc biệt với viết lách.
Tại Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ giáo dục AI Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tăng lương theo thâm niên
- Được đóng Bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Nhà nước
- Được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, sáng tạo
- Tham gia các chương trình teambuilding, giao lưu văn nghệ,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ giáo dục AI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI