Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ giáo dục AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4, Star Tower, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và phát triển nội dung quảng cáo cho thương hiệu, giáo viên, sản phẩm (Sách – Khóa học...)

Thực hiện mục tiêu và khung nội dung đã xây dựng. Phân tích số liệu và tối ưu các chỉ số.

Nghiên cứu Insight khách hàng, thị trường và các sản phẩm giáo dục cùng lĩnh vực

Xây dựng plan content và chịu trách nhiệm nội dung bài viết về sản phẩm - giáo viên – tính năng,... trên App/Website

Chịu trách nghiệm hoàn thành ý tưởng bao gồm viết, thiết kế, biên tập nội dung, soạn nội dung, viết bài đăng app/website (bài giới thiệu, bài cung cấp thông tin, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm học tập các kiến thức nằm trong K12, ....)

Lên ý tưởng, kịch bản, dựng các tuyến nội dung video trên App/web và các nền tảng Facebook, Tiktok cùng phòng MKT

Book mẫu/KOL/KOC quảng cáo

Chạy các sự kiện offline

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing/ Báo chí/ Truyền thông hoặc các ngành có liên quan.

- Đã từng làm việc và có từ 2 năm kinh nghiệm content marketing trong lĩnh vực giáo dục.

- Có khả năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng viết tốt, tư duy

- Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc.

- Nhạy bén với ngôn ngữ, sáng tạo, có gu thẩm mỹ.

- Yêu thích và có niềm đam mê đặc biệt với viết lách.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ giáo dục AI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cứng 12.000.000đ – 15.000.000đ

- Được tăng lương theo thâm niên

- Được đóng Bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Nhà nước

- Được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn

- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, sáng tạo

- Tham gia các chương trình teambuilding, giao lưu văn nghệ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ giáo dục AI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin