Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HẠNH NGHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 44 - 46 Nguyễn Khang,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Lên ý tưởng và viết content video để post các bài đăng trên nền tảng mạng xã hội như FB/TIKTOK

-Phối hợp với team marketing và team thiết kế để quản lý Fanpage.

-Triển khai các hoat động marketing của team và các công việc liên quan khác được phân công bởi cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng viết lách tốt, tư duy, sáng tạo

- Ưu tiên tốt nghiệp các ngành có lq đến báo trí, diễn xuất, kinh doanh, marketing,...

- Không yêu cầu laptop, công ty cung cấp thiết bị làm việc

Tại CÔNG TY TNHH HẠNH NGHI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8-12tr+ Thưởng KPI + phụ cấp 780k/tháng (có thể deal lương thêm nếu kinh nghiệm tốt)

- Lương cam kết từ 15-20tr ổn định hàng tháng

- Du lịch, nghỉ dưỡng 1 năm 2 lần.

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ.

- Được đào tạo nâng cao về Marketing, Content,... trực tiếp từ những người có kinh nghiệm trong công ty và các chuyên gia được mời về giảng dạy.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

- Có lộ trình thăng tiến lên Leader sau 6 tháng tới 1 năm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẠNH NGHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.