Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HẠNH NGHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH HẠNH NGHI
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH HẠNH NGHI

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH HẠNH NGHI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 44

- 46 Nguyễn Khang,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Lên ý tưởng và viết content video để post các bài đăng trên nền tảng mạng xã hội như FB/TIKTOK
-Phối hợp với team marketing và team thiết kế để quản lý Fanpage.
-Triển khai các hoat động marketing của team và các công việc liên quan khác được phân công bởi cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng viết lách tốt, tư duy, sáng tạo
- Ưu tiên tốt nghiệp các ngành có lq đến báo trí, diễn xuất, kinh doanh, marketing,...
- Không yêu cầu laptop, công ty cung cấp thiết bị làm việc

Tại CÔNG TY TNHH HẠNH NGHI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8-12tr+ Thưởng KPI + phụ cấp 780k/tháng (có thể deal lương thêm nếu kinh nghiệm tốt)
- Lương cam kết từ 15-20tr ổn định hàng tháng
- Du lịch, nghỉ dưỡng 1 năm 2 lần.
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ.
- Được đào tạo nâng cao về Marketing, Content,... trực tiếp từ những người có kinh nghiệm trong công ty và các chuyên gia được mời về giảng dạy.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
- Có lộ trình thăng tiến lên Leader sau 6 tháng tới 1 năm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẠNH NGHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HẠNH NGHI

CÔNG TY TNHH HẠNH NGHI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 44-46 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

