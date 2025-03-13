Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HẠNH NGHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH HẠNH NGHI
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 44
- 46 Nguyễn Khang,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
-Lên ý tưởng và viết content video để post các bài đăng trên nền tảng mạng xã hội như FB/TIKTOK
-Phối hợp với team marketing và team thiết kế để quản lý Fanpage.
-Triển khai các hoat động marketing của team và các công việc liên quan khác được phân công bởi cấp quản lý.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng viết lách tốt, tư duy, sáng tạo
- Ưu tiên tốt nghiệp các ngành có lq đến báo trí, diễn xuất, kinh doanh, marketing,...
- Không yêu cầu laptop, công ty cung cấp thiết bị làm việc
Tại CÔNG TY TNHH HẠNH NGHI Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 8-12tr+ Thưởng KPI + phụ cấp 780k/tháng (có thể deal lương thêm nếu kinh nghiệm tốt)
- Lương cam kết từ 15-20tr ổn định hàng tháng
- Du lịch, nghỉ dưỡng 1 năm 2 lần.
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ.
- Được đào tạo nâng cao về Marketing, Content,... trực tiếp từ những người có kinh nghiệm trong công ty và các chuyên gia được mời về giảng dạy.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
- Có lộ trình thăng tiến lên Leader sau 6 tháng tới 1 năm làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẠNH NGHI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
