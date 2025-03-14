Tuyển Digital Marketing Học Viện Quản Trị HRD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Học Viện Quản Trị HRD
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
Học Viện Quản Trị HRD

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Học Viện Quản Trị HRD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- S402 Vinhome Smart City

- Tây Mỗ

- Nam Từ Liêm,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo nội dung trên các nền tảng xã hội như Fanpage, TikTok, YouTube… với chủ đề xoay quanh phát triển bản thân và quản trị doanh nghiệp.
Viết bài quảng cáo, bài chia sẻ kiến thức, bài SEO phục vụ hệ thống website và các kênh Social Media.
Biên tập video (edit) để đăng tải trên YouTube, TikTok theo định hướng Marketing và phát triển kênh chuyên về quản trị doanh nghiệp.
Thiết kế hình ảnh cơ bản phục vụ các mục đích Marketing.
Xây dựng Landing Page truyền thông cho các chương trình đào tạo, hội thảo về quản trị doanh nghiệp.
Tham gia hỗ trợ tổ chức và vận hành các hội thảo Online liên quan đến quản trị doanh nghiệp, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và làm việc chuyên nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp, ưu tiên ứng viên có năng lực thực tế trong lĩnh vực Content Marketing.
Chấp nhận sinh viên sắp tốt nghiệp có khả năng làm việc full-time.
Thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa video cơ bản (Video Editor).
Biết sử dụng các công cụ thiết kế như Canva hoặc tương đương.
Có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Digital Marketing là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo hoặc giáo dục.
Bắt buộc: Tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết, nhanh nhẹn, đam mê với các chủ đề phát triển bản thân, quản lý và lãnh đạo.

Tại Học Viện Quản Trị HRD Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia miễn phí 100% các khóa học về kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, quản lý, lãnh đạo, CEO, Mini MBA…
Làm việc trong môi trường thân thiện, cởi mở, khuyến khích học hỏi và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học Viện Quản Trị HRD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Học Viện Quản Trị HRD

Học Viện Quản Trị HRD

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 5B KĐT Trung Yên, Quận Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

