Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ TMV DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 8 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng các kế hoạch Digital chi tiết, phù hợp với chiến dịch marketing và yêu cầu của mỗi dự án.

Theo dõi, đánh giá để tối ưu Nội Dung và Quảng cáo chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

Nghiên cứu và cập nhật các công cụ Digital Marketing mới nhất.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý cấp trên khi có yêu cầu.

Tư vấn, trình bày phương án Quảng cáo mới cho khách hàng tại mỗi cuộc họp cấp cao với khách hàng.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng học hỏi, nghiên cứu các công cụ, công nghệ số phục vụ công việc.

Đã có kinh nghiệm chạy quảng cáo từ 6 tháng (Facebook)

Là người yêu thích quảng cáo, thích chiến đấu, thử thách bản thân và chịu được áp lực cao.

Học chuyên ngành liên quan đến marketing, kinh tế.

Nắm bắt xu hướng marketing tốt, nhanh nhạy.

Chịu khó, ham học hỏi, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ TMV DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: cơ bản 8-15tr hoặc thỏa thuận theo năng lực ứng viên. Thu nhập 15-20tr/tháng.

• Được tham gia đầy đủ chế độ đóng BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, nghỉ lễ tết, hiếu hỷ, party, du lịch, team building, tiệc cuối năm theo cơ chế của Công ty.

• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, trẻ trung. Đồng nghiệp thân thiện, đa số Gen Z.

• Có cơ hội thăng tiến rõ ràng , thử sức, học hỏi và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ TMV DIGITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin