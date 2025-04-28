Tuyển Digital Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Navigos Search
Mức lương
14 - 17 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 17 USD
• Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với định hướng của Công ty.
• Hỗ trợ Ban lãnh đạo và các Trưởng bộ phận về chiến lược nhân sự, cơ cấu tổ chức, và phát triển nhân tài.
• Đưa ra các giải pháp nhân sự nhằm cải thiện hiệu suất làm việc và tăng trưởng hiệu quả công việc.
• Tìm kiếm, thu hút, phát triển tài năng.
• Nâng cao chất lượng tuyển dụng và góp phần xây dựng năng lực nội bộ.
• Hoạt động tuyển dụng sao cho đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.
• Tối ưu hóa nguồn nhân lực.
Với Mức Lương 14 - 17 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Tiến sĩ/ Thạc sĩ/ Cử nhân chuyên ngành …..
- Khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt, thành thạo vi tính văn phòng
- Từ 27 tuổi trở lên
- Trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
