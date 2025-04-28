Tuyển Digital Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 USD

• Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với định hướng của Công ty.

• Hỗ trợ Ban lãnh đạo và các Trưởng bộ phận về chiến lược nhân sự, cơ cấu tổ chức, và phát triển nhân tài.

• Đưa ra các giải pháp nhân sự nhằm cải thiện hiệu suất làm việc và tăng trưởng hiệu quả công việc.

• Tìm kiếm, thu hút, phát triển tài năng.

• Nâng cao chất lượng tuyển dụng và góp phần xây dựng năng lực nội bộ.

• Hoạt động tuyển dụng sao cho đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.

• Tối ưu hóa nguồn nhân lực.