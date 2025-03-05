Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Xnk Mỹ Phẩm Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Văn phòng Senademar Tầng 6, 18 khúc thừa dụ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Mục tiêu :

- Xây dựng các loại nội dung trên fanpage, website, video pha bán, hút.... trên kênh facebook, ...xây dựng thương hiệu thu hút KHMT

- Chăm sóc nội dung trên sàn TMĐT, maketing: Shopee , Lazada, Fanpage, Tiktok..

2. :

- Lên kế hoạch và triển khai sản xuất các nội dung chăm sóc và phát triển kênh fanpage, website với đa hình thức: ảnh, text, video

- Lên ý tưởng và viết kịch bản cho video cho kênh facebook và tiktok

- Viết bài trên sàn TMĐT: shopee, Lazada, Fanpage, Tiktok

- Sản xuất content cho CEO, NPP, khách hàng đăng bài quảng cáo.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng - 1 năm content, ưu tiên ngành mỹ phẩm, làm đẹp

- Đã từng làm việc và hợp tác với 1 nhãn hàng hoặc công ty làm việc về sản xuất content tiktok, content marketing,....

- Kết hợp với nhân sự media sản xuất nội dung chăm sóc fanpage, tiktok, website

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (MS Office) và các phần liên quan khác để hỗ trợ cho công việc.

- Có thẩm mỹ riêng và có kinh nghiệm về chăm sóc và làm đẹp là 1 lợi thế.

YÊU CẦU THÊM :

- Yêu cầu: Có laptop để chủ động công việc hoặc sẽ sử dụng máy bàn tại công ty.

- Sáng tạo, tư duy cao về định hướng phát triển brand.

- Nhiệt huyết, không ngại việc

- Khả năng phối hợp teamwork tốt

- Kiên trì trong công việc, mong muốn học hỏi và phát triển

- Tính trách nhiệm, ra kết quả sớm

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng

- Có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm và thái độ làm việc tốt

Thời gian làm việc: từ 8h - 17h30, từ thứ 2 đến thứ 7

Địa chỉ làm việc: Số 18 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội

Tại Công Ty TNHH Xnk Mỹ Phẩm Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 10 -12 triệu/ tháng

- Hỗ trợ: Ăn trưa, xăng xe, điện thoại

- Với nhân viên mới có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên được công ty đóng BHXH theo quy định của luật BHXH.

- Hỗ trợ đám hiếu, hỷ, thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau: từ 200k - 1triệu

- Thưởng sinh nhật NLĐ, các ngày lễ 8/3, 30/4 và 1/5, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Ngày quốc khách 2/9, Tết trung thu, Tết Dương lịch với nhân sự kí HĐLĐ

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn & kỹ năng mềm để phát triển thành nhân sự xuất sắc.

- Được đào tạo thêm về kĩ năng sản xuất nội dung: text, video,... cho kênh facebook, tiktok,..

- Được trao quyền, chủ động xử lý công việc và làm việc với phòng Marketing chuyên nghiệp đầy đủ nhân sự: Content, NCTT - ads, thiết kế

- Được làm việc trong không gian thoáng đãng, đầy đủ trang thiết bị,..

- Môi trường thân thiện, hoà đồng

- Được làm việc trực tiếp với những KOL, celeb nổi tiếng như diễn viên Thanh Huyền để triển khai các chiến lược truyền thông mkt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xnk Mỹ Phẩm Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin