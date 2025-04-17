Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, Tòa Iris Garden, Số 30 Phố Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Viết kịch bản video TikTok, YouTube, livestream bán hàng.

Làm việc với designer, video editor để sản xuất nội dung chất lượng.

Xây dựng nội dung hình ảnh, video, infographic, bài quảng cáo, bài PR, đăng bán sản phẩm trên các sàn TMĐT.

Làm việc với MKT tối ưu nội dung quảng cáo trên các nền tảng digital.

Cải thiện nội dung dựa trên phản hồi của khách hàng và số liệu phân tích.

Quản lý fanpage, website, các nhóm cộng đồng.

Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-30 tuổi

Ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Nhân văn, Báo chí, Kinh tế, v.v..

Có ít nhất 1- 2 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử và các kênh social.

Khả năng Teamwork tốt tinh thần trách nghiệm cao, mục tiêu và kế hoạch công việc rõ ràng.

Thái độ, tố chất: Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 16.000.000 (có thể deal lương trong quá trình phỏng vấn để phù hợp với năng lực của bản thân)

Phụ cấp ăn trưa 30k/ngày, gửi xe, chuyên cần ( 1 - 1.200.000/tháng)

Thưởng tháng lương thứ 13

Được các tham gia khóa học nâng cao năng lực, phát triển kĩ năng mới.

Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party…

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUHO VIỆT NAM

