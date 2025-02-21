Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Lead The Change làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 133 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông,Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

-Chiến lược và Phát triển Nội dung: Phát triển nội dung hấp dẫn và có tác động cho các nền tảng kỹ thuật số khác nhau (website, mạng xã hội, email marketing) nhằm tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu và thu hút đúng đối tượng.

-Tối ưu hóa SEO: Áp dụng các thực tiễn SEO tốt nhất để cải thiện thứ hạng website, tăng lưu lượng truy cập tự nhiên và tối ưu hóa nội dung cho công cụ tìm kiếm.

-Quản lý Quảng cáo: Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi các quảng cáo trả phí (Google Ads, Facebook Ads, v.v.) để tối đa hóa ROI và phạm vi tiếp cận thương hiệu. Tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo và đảm bảo hiệu quả chi phí.

-Lập kế hoạch và Thực thi Chiến dịch: Lãnh đạo và triển khai các chiến dịch marketing tích hợp trên các kênh khác nhau để thúc đẩy sự tương tác, tạo khách hàng tiềm năng và nâng cao nhận thức thương hiệu.

-Chiến lược Dựa trên Dữ liệu: Phân tích kết quả chiến dịch, lưu lượng truy cập website và hành vi khách hàng để hoàn thiện chiến lược và đạt được các mục tiêu marketing. Sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi các chỉ số KPIs và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

-Hợp tác Liên Phòng Ban: Làm việc chặt chẽ với các nhóm thiết kế, nội dung và bán hàng để đảm bảo các nỗ lực marketing phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

-Công cụ và Nền tảng Marketing: Sử dụng các công cụ tự động hóa marketing, công cụ SEO (Google Analytics, SEMrush, v.v.) và nền tảng quản lý mạng xã hội để hỗ trợ và tối ưu hóa các nỗ lực marketing.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Từ 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số, với chuyên môn về tạo nội dung, SEO và quảng cáo trả phí.

-Có khả năng phát triển và thực thi các chiến lược nội dung và SEO hiệu quả.

-Kinh nghiệm quản lý các chiến dịch quảng cáo trả phí trên các nền tảng như Facebook Ads, v.v.

-Kỹ năng phân tích mạnh mẽ và thành thạo trong việc sử dụng các công cụ SEO và nền tảng marketing (Google Analytics, HubSpot, v.v.).

-Kỹ năng giao tiếp viết và nói xuất sắc, với phong cách sáng tạo trong việc tạo nội dung.

-Khả năng làm việc độc lập và hợp tác trong môi trường làm việc nhóm.

-Có kinh nghiệm hoặc quen thuộc với văn hóa khởi nghiệp năng động là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Lead The Change Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc. Mức thu nhập dự kiến từ 12-14 triệu VND/tháng.

-Đánh giá hiệu suất định kỳ (6 tháng một lần).

-Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Lao động.

-Làm việc trong môi trường năng động, chủ động và chuyên nghiệp.

-5 ngày làm việc trong tuần (Từ thứ Hai đến thứ Sáu).

-Cơ hội phát triển kỹ năng lãnh đạo, kiến thức và tư duy thông qua chương trình đào tạo LTC và kết nối với các chuyên gia trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lead The Change

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin