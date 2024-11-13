Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PEACH CONSULTING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PEACH CONSULTING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PEACH CONSULTING
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH PEACH CONSULTING

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH PEACH CONSULTING

Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

LẬP KẾ HOẠCH:
Phát triển kế hoạch tiếp thị toàn diện: Xây dựng và triển khai các chiến lược tiếp thị hiệu quả để mở rộng đối tượng khách hàng, nâng cao nhận diện thương hiệu và gia tăng doanh thu.
Triển khai chiến lược digital marketing: Tạo ra và theo dõi các chiến dịch trên các nền tảng như SEO, tiếp thị liên kết, social media, và các phương tiện truyền thông khác.
THỰC THI:
Phối hợp với đội ngũ Sales & Product để tạo và tuân theo một kế hoạch phát triển nội dung và marketing chặt chẽ cho từng khách hàng.
Phụ trách giám sát và kiểm soát toàn bộ nội dung cho các dự án bao gồm bài PR quảng cáo, SEO, Blog, bài đăng Facebook, quảng cáo, v.v.
Tạn xuấo và sảt nội dung xã hội cho tất cả các kênh như: Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, community group, Đối tác,...
Báo cáo và phân tích hiệu quả: Đánh giá và báo cáo các hoạt động tiếp thị, phân tích các chỉ số và đề xuất cải thiện hiệu quả Giám sát và đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing nội dung trên mạng xã hội.
Kiểm soát chất lượng công việc của các bên thuê outsource
Lập kế hoạch ngân sách: Quản lý hiệu quả ngân sách tiếp thị hàng năm để đảm bảo chi tiêu hợp lý và đem lại lợi ích tối đa.
Nghiên cứu các xu hướng xã hội, thích ứng và đề xuất cho đội ngũ lập kế hoạch và sáng tạo để phát triển chiến lược nội dung. Luôn cập nhật văn hóa và xu hướng phổ biến.
Duy trì tinh thần và giá trị của công ty trong đội ngũ.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cử nhân ngành Tiếp thị, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt là trong Digital marketing, social media và các chiến lược đa kênh. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án hoặc đội nhóm.
Kỹ năng chuyên môn:
Kiến thức sâu về SEO, kỹ năng tạo khách hàng tiềm năng và các kỹ thuật marketing đa kênh.
Khả năng phát triển và triển khai các chiến lược tạo khách hàng tiềm năng hiệu quả qua các kênh số và truyền thông.
Kỹ năng phân tích dữ liệu chi tiết và áp dụng các chỉ số, phân tích hiệu suất (KPI, ROI) để điều chỉnh chiến dịch.
Có tinh thần cầu tiến và mong muốn phát triển là một điểm cộng.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
Có khả năng truyền cảm hứng.
Khả năng diễn đạt ý tưởng thành những ý tưởng cụ thể bằng từ ngữ và hình ảnh để thích ứng với tình huống hoặc giải quyết các vấn đề ngay lập tức.
Có tư duy giải quyết vấn đề sắc bén và không đổ lỗi cho người khác.

Tại CÔNG TY TNHH PEACH CONSULTING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 14,000,000-15,000,000 VNĐ (Tùy theo năng lực)
Thưởng theo quý dựa trên kết quả kinh doanh và hiệu suất làm việc.
Điều chỉnh lương hàng năm.
Tham gia các hoạt động gắn kết, sinh nhật nhân viên hàng tháng, tiệc cuối năm,...
Được review năng lực 3 tháng 1 lần và đề xuất công nhận (thông qua thăng tiến) cho sự cống hiến và thành tích làm việc

