Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Megahome làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1768/10/14 Tỉnh Lộ 10, Quận Bình Tân, TP HCM

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Phát triển bộ nhận diện thương hiệu: Logo, Slogan, Giá trị cốt lõi, ...

Phát triển nội dung content đa kênh để tiếp cận khách hàng

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO lên TOP trên đa nền tảng Social và Thương mại điện tử nội địa – Quốc tế

Lập kế hoạch, triển khai quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online

Triển khai các hoạt động tiếp thị trức tiếp - trade marketing

Triển khai thực hiện công tác truyền thông, quan hệ công chúng

Quản lý, giám sát team Marketing

Các công việc khác thuộc team Marketing theo sự yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc có kinh nghiệmphụ trách 80%hạng mục thuộc teamMarketing

Thành thạo công cụ phân tích dữ liệu: Google Analytics

Đam mê, tâm huyết với công việc marketing, nhạy bén xu hướng thị trường

Chủ động. sáng tạo, tự tin, chịu được áp lực công việc cao

Kỹ năng phân tích, đánh giá, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định tốt

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm CRM và MKT Tool: Mailchimp, HubSpot, Tool Content Marketing – Trello, Tool Hootsuite, ...

Tại Công Ty TNHH Megahome Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14.000.000 - 16.000.000

Hỗ trợ xăng xe, tiền điện thoại theo quy định của công ty

Theo quy chế Thưởng hiện hành của công ty bao gồm: thưởng lễ, thưởng tết, thưởng giới thiệu NLĐ, thưởng đột xuất,...Và các phúc lợi khác như sinh nhật, hiếu hỉ,...theo quy định công ty

Theo quy định nhà nước, đóng BHXH ngay khi ký hợp đồng chính thức

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Mỗi tháng 1 ngày phép năm, nghỉ Lễ Tết theo quy định hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Megahome

