Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Megahome làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Megahome
- Hồ Chí Minh:
- 1768/10/14 Tỉnh Lộ 10, Quận Bình Tân, TP HCM
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Phát triển bộ nhận diện thương hiệu: Logo, Slogan, Giá trị cốt lõi, ...
Phát triển nội dung content đa kênh để tiếp cận khách hàng
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO lên TOP trên đa nền tảng Social và Thương mại điện tử nội địa – Quốc tế
Lập kế hoạch, triển khai quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online
Triển khai các hoạt động tiếp thị trức tiếp - trade marketing
Triển khai thực hiện công tác truyền thông, quan hệ công chúng
Quản lý, giám sát team Marketing
Các công việc khác thuộc team Marketing theo sự yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo công cụ phân tích dữ liệu: Google Analytics
Đam mê, tâm huyết với công việc marketing, nhạy bén xu hướng thị trường
Chủ động. sáng tạo, tự tin, chịu được áp lực công việc cao
Kỹ năng phân tích, đánh giá, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định tốt
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm CRM và MKT Tool: Mailchimp, HubSpot, Tool Content Marketing – Trello, Tool Hootsuite, ...
Tại Công Ty TNHH Megahome Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ xăng xe, tiền điện thoại theo quy định của công ty
Theo quy chế Thưởng hiện hành của công ty bao gồm: thưởng lễ, thưởng tết, thưởng giới thiệu NLĐ, thưởng đột xuất,...Và các phúc lợi khác như sinh nhật, hiếu hỉ,...theo quy định công ty
Theo quy định nhà nước, đóng BHXH ngay khi ký hợp đồng chính thức
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Mỗi tháng 1 ngày phép năm, nghỉ Lễ Tết theo quy định hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Megahome
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
