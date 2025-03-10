Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẨM MỸ DR LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẨM MỸ DR LINH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẨM MỸ DR LINH

Digital Marketing

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 72 Nguyễn Văn Tuyết,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Xây dựng, quản trị và phụ trách phát triển cộng đồng trên nền tảng Group FB
Xây dựng thương hiệu bác sĩ và dịch vụ trên các Group Facebook, Post Daily tại Page, Post Ads,...
Viết bài Seeding hiệu quả thu hút lượng tương tác lớn, tạo ra các nội dung viral trên các nhóm cộng đồng.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Có laptop cá nhân.
Các công việc khác theo sự phân bổ của Quản lý.
Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẨM MỸ DR LINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7 - 15 triệu (LC + Thưởng + %DS + PC).
Ngoài ra có thưởng nóng, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lương tháng 13, thưởng tết, thưởng các ngày lễ
Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.
Quy chế lương + thưởng minh bạch, tạo động lực cho nhân viên.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, bạn dễ dàng hoạch định được hướng đi cho bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẨM MỸ DR LINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẨM MỸ DR LINH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẨM MỸ DR LINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 Số 72-74 Nguyễn Văn Tuyết, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

