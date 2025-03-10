Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẨM MỸ DR LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 72 Nguyễn Văn Tuyết,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Xây dựng, quản trị và phụ trách phát triển cộng đồng trên nền tảng Group FB

Xây dựng thương hiệu bác sĩ và dịch vụ trên các Group Facebook, Post Daily tại Page, Post Ads,...

Viết bài Seeding hiệu quả thu hút lượng tương tác lớn, tạo ra các nội dung viral trên các nhóm cộng đồng.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Có laptop cá nhân.

Các công việc khác theo sự phân bổ của Quản lý.

Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Quyền Lợi

Thu nhập 7 - 15 triệu (LC + Thưởng + %DS + PC).

Ngoài ra có thưởng nóng, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lương tháng 13, thưởng tết, thưởng các ngày lễ

Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.

Quy chế lương + thưởng minh bạch, tạo động lực cho nhân viên.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, bạn dễ dàng hoạch định được hướng đi cho bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển

