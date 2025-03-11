Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH May thời trang Nam Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

1. Xây dựng nội dung quảng cáo trên nền tảng số (Facebook, Tiktok, Website…)

Viết nội dung quảng cáo cho các sản phẩm thời trang nam theo từng chiến dịch.

Tạo đa dạng các dạng content: caption ngắn, nội dung hình ảnh, kịch bản video, landing page bán hàng…

2. Quản lý & phát triển nội dung trên fanpage, social media

Lên kế hoạch & viết bài theo tuần/tháng, đảm bảo duy trì tương tác với khách hàng.

Sáng tạo nội dung phù hợp với tệp khách hàng

Theo dõi xu hướng nội dung, cập nhật các hot trend phù hợp để tối ưu chiến dịch truyền thông.

3. Hỗ trợ các chiến dịch marketing tổng thể

Tham gia brainstorming, đóng góp ý tưởng nội dung cho các campaign lớn (ra mắt BST, khuyến mãi, dịp đặc biệt…).

Hỗ trợ nội dung cho các kênh khác như sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada), website… nếu cần.

Làm việc cùng các team khác (Ads, Design, Sales) để đảm bảo sự đồng nhất về nội dung.

4. Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng marketing

Hỗ trợ chỉnh sửa, tối ưu nội dung theo từng giai đoạn.