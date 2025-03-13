Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 189 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai chiến lược content marketing, sản xuất content cho các kênh social media, website.

Quản lý nội dung các kênh Facebook, Website, Instagram, Tiktok và lập báo cáo định kỳ hoạt động Marketing online.

Làm việc với Photographer, Designer để triển khai ý tưởng chụp hình sản phẩm cũng như thiết kế hình ảnh sử dụng trong công việc content.

Tham gia vào quá trình xây dựng ý tưởng cho các chiến dịch, bộ sưu tập và chương trình liên quan khác.

Thực hiện các công việc khác trong phạm vi bộ phận theo sự chỉ đạo từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việctrong lĩnh vực thời trang.

Có kiến thức nền tảng về marketing, truyền thông thương hiệu.

Có khả năng học hỏi nhanh, thường xuyên cập nhật các kiến thức, xu hướng thị trường thời trang nam/nữ.

Khả năng sắp xếp công việc và phối hợp làm việc tốt.

Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUỆ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng tết hấp dẫn.

Được mua các sản phẩm của X70 & GIAO với giá ưu đãi.

Môi trường làm việc năng động, tích cực. Có cơ hội học tập và khả năng thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUỆ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.