Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HIBIHE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 6B, Tầng 9, Tháp 3, Toà Dolphin Plaza 28 Trần Bình, Mỹ Đình,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

1. Mô Tả Chung

Chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung, xây dựng chiến lược nội dung và phát triển hình ảnh thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội.

2. Nhiệm Vụ Chính

Lên ý tưởng sáng tạo và triển khai nội dung cho các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok,.....

Phát triển các chiến dịch truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm theo xu hướng thị trường.

Viết nội dung (bài đăng, kịch bản video, slogan, hashtag...) phù hợp với từng nền tảng.

Phối hợp với đội thiết kế, media để sản xuất nội dung hình ảnh, video chất lượng.

Quản lý lịch đăng bài, theo dõi hiệu suất và đề xuất tối ưu nội dung.

Nắm bắt xu hướng digital marketing, social trends để áp dụng vào nội dung thương hiệu.

Hỗ trợ tổ chức các chiến dịch influencer marketing, viral marketing.

Báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch social media.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực Social Media, Content Marketing, Creative.

Kỹ năng viết tốt, tư duy sáng tạo, cập nhật nhanh xu hướng.

Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội và thuật toán của chúng.

Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ như Canva, CapCut, Photoshop (là lợi thế).

Có khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt.

Chủ động, sáng tạo và chịu được áp lực công việc.

Có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBIHE Thì Được Hưởng Những Gì

4.Quyền lợi

Lương cơ bản + Phụ cấp + KPIs + Thưởng theo doanh số (10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng)

Tháng lương 13

Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Phụ cấp ăn trưa: 30.000 VNĐ/bữa (780.000 1 tháng)

Phụ cấp xăng xe: 300.000 VNĐ/tháng

Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động.

Cơ hội phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBIHE

