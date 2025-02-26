Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 1, HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Advertising operations outsourcing for Japanese, Vietnamese, and international clients.
- Advertising Operations Outsourcing
- Reporting
- Ad Submission
- There are also projects from the Japanese headquarters.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Age：U35
- Education level：Uni
- Language：Japanese Middle N2~
- No. of experienced year：
- Key experience：Over 2 years of work experience in same industry
Must have
・Good Japanese skill
Nice to have
・Leader experience

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

■Working time：Monday - Friday: 9:30-18:30
■Benefit
- Salary of 13th month
- Insurance
- Transportation allowance
- Health check
-15 days paid leave
- Salary increase twice a year
- Probation 2month:85% salary

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

