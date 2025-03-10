Tuyển Digital Marketing MYGYM CIPUTRA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

∙ Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh)

trên Fanpage, Website, Tiktok, Youtube.

∙ Phối hợp với MKT team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpages/ Tiktok của công ty

∙ Xây dựng nội dung – viết bài chăm sóc Fanpage, website…

∙ Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,…) như bài biết, idea video/ hình ảnh,…

∙ Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.

∙ Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên website, Nội dung trên mạng xã hội, Email, nội dung PR bên ngoài, Nội dung seeding,…). Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.

∙ Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

∙ Nữ

∙ Có kinh nghiệm viết content quảng cáo

∙ Có kỹ năng quản lý Fanpage, Website, Hội nhóm. Yêu thích sản phẩm giáo dục và trẻ em là một lợi thế

∙ Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích (insight KH, thị trường, sản phẩm/dịch vụ). ∙ Có năng lực chuyên môn Marketing

∙ Có kỹ năng xây dựng chiến lược và kế hoạch Content Marketing Campaign.

∙ Có khả năng bao quát tốt và làm việc chi tiết

∙ Tinh thần kỷ luật cao và chủ động trong công việc.

Tại MYGYM CIPUTRA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 25k/h, thưởng thêm theo hiệu quả công việc.

∙ Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

∙ Thỏa sức sáng tạo, ý tưởng đổi mới.

∙ Được đào tạo, training.

∙ Du lịch, vui chơi cùng Công ty hàng năm. Được thưởng trong các dịp lễ Tết của nhà nước.

∙ Hưởng các chế độ theo đúng quy định của nhà nước, được đóng BHXH theo đúng quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MYGYM CIPUTRA

