Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN ĐÔNG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch performance marketing (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, etc.) để thúc đẩy doanh thu và tăng trưởng cho các sản phẩm.

Tối ưu hóa chi phí quảng cáo và phân bổ ngân sách hợp lý giữa các kênh marketing để đạt được ROI tối ưu.

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả chiến dịch marketing, từ đó đưa ra các chiến lược cải tiến chiến dịch dựa trên kết quả thực tế.

Quản lý, theo dõi và tối ưu hóa các chỉ số hiệu suất chính (KPI) như CPA, ROAS, CTR, CVR, LTV, v.v.

Xây dựng chiến lược tiếp cận và thu hút khách hàng mới đồng thời duy trì và phát triển lượng khách hàng hiện tại.

Nghiên cứu và áp dụng các xu hướng mới trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số để duy trì tính cạnh tranh và hiệu quả trong chiến dịch quảng cáo.

Hợp tác với các bộ phận khác như đội ngũ sáng tạo, thiết kế và sản phẩm để tối ưu hóa các chiến dịch và nội dung quảng cáo.

Giám sát ngân sách marketing, báo cáo kết quả, và quản lý chi phí chiến dịch hiệu quả.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing hiệu suất, đặc biệt trong ngành thương mại điện tử hoặc marketing.

Kinh nghiệm quản lý chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng kỹ thuật số như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads và các công cụ quảng cáo trực tuyến khác.

Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics, Facebook Ads Manager, Google Tag Manager, và các công cụ đo lường hiệu quả chiến dịch.

Kỹ năng phân tích và báo cáo tốt, có khả năng tối ưu hóa chiến dịch dựa trên dữ liệu.

Kiến thức vững về SEO, SEM và các kỹ thuật marketing kỹ thuật số khác.

Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý nhiều chiến dịch cùng lúc.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Dệt may / Da giày / Thời trang

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh