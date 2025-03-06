Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51 Kinh Dương Vương, P. 12, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Viết bài và sáng tạo nội dung

Cập nhật các thông tin hoặc xu hướng công nghệ mới nhất

Tham gia xây dựng kế hoạch marketing cho các dự án truyền thông

Làm việc với các phòng ban khác như Sales, Design

Nghiên cứu sản phẩm, phân khúc khách hàng trên thị trường

Tăng độ nhận diện, thương hiệu, và sản phẩm, dịch vụ

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Marketing (Ưu tiên sinh viên năm 4)

Yêu thích và có định hướng theo mảng Digital Marketing

Có thể làm Part time ít nhất 2 - 3 tháng (chủ yếu làm online)

Năng động, nhanh nhẹn, có tinh thần ham học hỏi và có trách nhiệm cao, biết làm chủ trong công việc

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm edit hình ảnh, video

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc đỏ thực tập

Được đào tạo chi tiết về các kỹ năng, kiến thức chuyên ngành Marketing

Có cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án của công ty

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập

Không có trợ cấp thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.