Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 51 Kinh Dương Vương, P. 12, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Viết bài và sáng tạo nội dung
Cập nhật các thông tin hoặc xu hướng công nghệ mới nhất
Tham gia xây dựng kế hoạch marketing cho các dự án truyền thông
Làm việc với các phòng ban khác như Sales, Design
Nghiên cứu sản phẩm, phân khúc khách hàng trên thị trường
Tăng độ nhận diện, thương hiệu, và sản phẩm, dịch vụ
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Marketing (Ưu tiên sinh viên năm 4)
Yêu thích và có định hướng theo mảng Digital Marketing
Có thể làm Part time ít nhất 2 - 3 tháng (chủ yếu làm online)
Năng động, nhanh nhẹn, có tinh thần ham học hỏi và có trách nhiệm cao, biết làm chủ trong công việc
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm edit hình ảnh, video
Yêu thích và có định hướng theo mảng Digital Marketing
Có thể làm Part time ít nhất 2 - 3 tháng (chủ yếu làm online)
Năng động, nhanh nhẹn, có tinh thần ham học hỏi và có trách nhiệm cao, biết làm chủ trong công việc
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm edit hình ảnh, video
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc đỏ thực tập
Được đào tạo chi tiết về các kỹ năng, kiến thức chuyên ngành Marketing
Có cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án của công ty
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập
Không có trợ cấp thực tập
Được đào tạo chi tiết về các kỹ năng, kiến thức chuyên ngành Marketing
Có cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án của công ty
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập
Không có trợ cấp thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI