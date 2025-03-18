Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- toà nhà Đồng Lợi, số 2 ngõ 1160 đường Láng, Láng Thượng, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Công việc vận hành:
Nghiên cứu, khảo sát thị trường và phân tích người dùng, sản phẩm.
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo thu hút người dùng cho App/Game mobile đa kênh: Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, Unity, Ironsource, …
Phân tích và đánh giá các chỉ số quảng cáo (CPM, CPI, IPM...), tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo, mang lại user chất lượng cao.
Phân tích, đánh giá và tối ưu quảng cáo in-app (Monetize).
Lên các ý tưởng làm creatives cho đội Video editor/Playable Ads.
Trao đổi và phối hợp với các phòng ban/ đối tác khác nhau để đảm bảo chương trình và kế hoạch Marketing được thực hiện hiệu quả.
Công việc phát triển:
Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật chạy quảng cáo mới.
Có cơ hội được vận hành ngân sách lớn: 200K$/ tháng
Hiểu toàn diện Digital Platform và lập kế hoạch Digital Marketing.
Trang bị tư duy chuyển đổi khách hàng và tối ưu quảng cáo chuyên sâu.
Hoàn thiện tư duy làm việc dựa trên số liệu.
Đối với level Senior: Quản lý và theo dõi về chuyên môn của nhân sự
Đối với level Fresher: Được đào tạo từ A-Z bởi MKT Manager

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối với Junior trở lên:
Có từ 1 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo các sản phẩm liên quan tới app/game, đã chạy 1 trong các nền tảng: Facebook, Google, Tiktok, Youtube…(bắt buộc)
Có hiểu biết về các công cụ phân tích như Appsflyer, Firebase, App Annie, Sensor Tower là điểm cộng.
Có kiến thức về thị trường app/game mobile là điểm cộng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nghiên cứu thị trường.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về tối ưu monetization.
Có tinh thần sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới để áp dụng trong công việc.
Kỹ năng phân tích, đánh giá số liệu tốt.
Sáng tạo và chủ động trong công việc.
Năng động, chịu được áp lực công việc cao.
Đối với Fresher (Full-time)
Có từ 3-6 tháng kinh nghiệm chạy ads
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường NEU, FTU, HANU, TMU,...
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn:
Đối với Fresher: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ
Đối với Junior trở lên: 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ
Cơ chế thưởng Commission theo KPI không giới hạn
Tổng thu nhập từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ ++ hàng tháng
Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm
Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV
Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc
Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí
Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần
Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao
Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.
Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1160 đường Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

