Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch & triển khai bán hàng trên website ecommerce: Scheme, UX- UI, hàng hoá

Chịu trách nhiệm doanh số, lợi nhuận kênh Website/ app

Quản lý và tối ưu ngân sách cho các kênh Digital Channel

Thiết kế Marketing Automation & Customer Journey (CDP): Xây dựng chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng dựa trên CDP. Triển khai và tối ưu hóa quy trình tiếp cận khách hàng qua Email, Zalo Notification, SMS để cải thiện chuyển đổi & giữ chân khách hàng.

Content & Creative Optimization: Phát triển chiến lược nội dung dựa trên phân tích dữ liệu, thực hiện A/B testing để tối ưu hiệu quả truyền thông.

Quản lý và triển khai hệ thống đo lường đa nền tảng (Website/App) bằng Google Analytics, Firebase.

Phát triển các mô hình phân tích trên Google Sheet, BI, Locker để tối ưu kênh Digital, theo dõi hàng hóa và báo cáo kinh doanh.

Cung cấp báo cáo hiệu suất định kỳ và đưa ra đề xuất chiến lược.

Quản lý thành viên, hỗ trợ tối ưu paid channel.

Hợp tác với các phòng ban Web, Merchandising, Sales để tối ưu website và chương trình khuyến mãi.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm triển khai bán hàng website ecommerce - nền tảng Magento.

Kinh nghiệm quản lý ngân sách Digital lớn & tối ưu hiệu suất (ROAS, CIR, GM).

Thành thạo Google Analytics, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, CDP (Antsomi/ Insider).

Kỹ năng xây dựng hành trình khách hàng.

Kỹ năng phân tích dữ liệu & báo cáo trên BI, Google Sheet, Excel.

Khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm, phối hợp hiệu quả với nhiều phòng ban.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, Khám sức khỏe, du lịch công ty và các hoạt động nội bộ khác (Theo tình hình kinh doanh của công ty).

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thỏa sức phát triển bản thân.

Có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhãn hàng thời trang Quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ

