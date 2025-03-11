Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Shopee làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Shopee
- Đà Nẵng: Tầng 9, Tòa nhà VietNam Post Đà Nẵng, 155 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hỗ trợ Trưởng Phòng Đối Tác Nhân Sự trong các lĩnh vực sau: định hướng nghề nghiệp, quản lý hiệu suất, lương thưởng phúc lợi, quan hệ lao động, đào tạo và phát triển và các chương trình vinh danh.
• Xây dựng mối quan hệ với Quản lý Phòng Ban để đưa ra ý kiến, phối hợp và thực hiện các hạng mục công việc liên quan đến con người.
• Xây dựng và xem xét các quy trình nhân sự và điều chỉnh chúng với các quy trình kinh doanh phù hợp.
• Cộng tác với các thành viên khác trong nhóm Nhân sự trong các dự án Nhân sự có phạm vi toàn công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ít nhất 4-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, kinh nghiệm trước đây là nhân sự tổng hợp tại một công ty logistic hoặc công ty sản xuất là một lợi thế
• Có kinh nghiệm xử lý quan hệ lao động và làm việc với lao động phổ thông
• Kỹ năng giao tiếp tốt
• Có động lực, năng lượng, thái độ làm việc tích cực và học hỏi nhanh
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường làm việc năng động
Tại Công ty TNHH Shopee Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Shopee
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
