Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 147 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Chăm sóc các kênh Marketing: Fanpage, Website, Tiktok, ...

Lên kế hoạch nội dung các bài đăng, bài truyền thông cho các kênh mạng xã hội của công ty

Thiết lập, quản lý, chiến dịch quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads,...)

Giám sát hiệu quả và tối ưu hoá chiến dịch

Phối hợp chặt chẽ với team Media, Design để đảm bảo đồng nhất nội dung chiến dịch đạt hiệu quả

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn NỮ từ 1996-2000, tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan (marketing, truyền thông, quản trị kinh doanh...)

Có kiến thức và kĩ năng về content và chạy quảng cáo

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành kiến trúc, nội thất, xây dựng

Làm việc có kế hoạch, đúng deadline, tính cam kết cao

Chủ động, trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc.

Biết sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12 - 15 triệu + Hoa hồng

Lương tháng 13

Chế độ thưởng hoàn thành KPI, thưởng đột xuất, thưởng tháng, quý, lễ, tết

Tăng lương định kỳ 1 lần/ năm (tỷ lệ tới 20%), tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.

Cung cấp thiết bị làm việc

Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định, 12 ngày nghỉ phép năm

Du lịch, team building hàng năm

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Chế độ khác bao gồm: Sinh nhật nhân viên, kết hôn, sinh con, trung thu, noel...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin