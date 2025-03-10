Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 147 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Chăm sóc các kênh Marketing: Fanpage, Website, Tiktok, ...
Lên kế hoạch nội dung các bài đăng, bài truyền thông cho các kênh mạng xã hội của công ty
Thiết lập, quản lý, chiến dịch quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads,...)
Giám sát hiệu quả và tối ưu hoá chiến dịch
Phối hợp chặt chẽ với team Media, Design để đảm bảo đồng nhất nội dung chiến dịch đạt hiệu quả
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bạn NỮ từ 1996-2000, tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan (marketing, truyền thông, quản trị kinh doanh...)
Có kiến thức và kĩ năng về content và chạy quảng cáo
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành kiến trúc, nội thất, xây dựng
Làm việc có kế hoạch, đúng deadline, tính cam kết cao
Chủ động, trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc.
Biết sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh là lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12 - 15 triệu + Hoa hồng
Lương tháng 13
Chế độ thưởng hoàn thành KPI, thưởng đột xuất, thưởng tháng, quý, lễ, tết
Tăng lương định kỳ 1 lần/ năm (tỷ lệ tới 20%), tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.
Cung cấp thiết bị làm việc
Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định, 12 ngày nghỉ phép năm
Du lịch, team building hàng năm
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Chế độ khác bao gồm: Sinh nhật nhân viên, kết hôn, sinh con, trung thu, noel...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
