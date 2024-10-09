Tuyển System Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển System Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

FPT IS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
FPT IS Pro Company

System Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại FPT IS Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc bảo hành, bảo trì, khắc phục sự cố liên quan đến thiết bị và hệ thống máy chủ, lưu trữ, hệ thống ảo hóa, ... Thực hiện các công việc được giao khác.Thực hiện các công việc bảo hành, thay thế phần cứng thiết bị/ linh kiện lỗi cho các thiết bị máy chủ, lưu trữ của các hãng: IBM, HP, Dell, EMC, … Thực hiện bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra tình trạng hoạt động và đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa các lỗi tiềm ẩn cho các thiết bị. Thực hiện khắc phục sự cố, lỗi kỹ thuật, lỗi hệ điều hành liên quan đến thiết bị và hệ thống máy chủ, lưu trữ, hệ thống ảo hóa, … Thực hiện các công việc được giao khác như triển khai, di chuyển hệ thống, …
Thực hiện các công việc bảo hành, bảo trì, khắc phục sự cố liên quan đến thiết bị và hệ thống máy chủ, lưu trữ, hệ thống ảo hóa, ...
Thực hiện các công việc được giao khác.Thực hiện các công việc bảo hành, thay thế phần cứng thiết bị/ linh kiện lỗi cho các thiết bị máy chủ, lưu trữ của các hãng: IBM, HP, Dell, EMC, …
Thực hiện bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra tình trạng hoạt động và đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa các lỗi tiềm ẩn cho các thiết bị.
Thực hiện khắc phục sự cố, lỗi kỹ thuật, lỗi hệ điều hành liên quan đến thiết bị và hệ thống máy chủ, lưu trữ, hệ thống ảo hóa, …
Thực hiện các công việc được giao khác như triển khai, di chuyển hệ thống, …

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trường đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT/ ĐTVT hoặc tương đương Ưu tiên đã/ đang tham gia các khóa học chuyên ngành như MCSA, MCSE, Linux, ... Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống: máy chủ, thiết bị lưu trữ, ... bao gồm thiết kế, triển khai, bảo trì, khắc phục sự cố hoặc vận hành Có khả năng triển khai vận hành các hệ thống: Email server, AD server, ... các hệ thống ảo hoá VMware, Hyper-v, Hệ thống Backup, ... Có khả năng đọc viết tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp tốt Chấp nhận đi công tác dài ngày khi có yêu cầu
Tốt nghiệp trường đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT/ ĐTVT hoặc tương đương
Ưu tiên đã/ đang tham gia các khóa học chuyên ngành như MCSA, MCSE, Linux, ...
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống: máy chủ, thiết bị lưu trữ, ... bao gồm thiết kế, triển khai, bảo trì, khắc phục sự cố hoặc vận hành
3 năm kinh nghiệm
Có khả năng triển khai vận hành các hệ thống: Email server, AD server, ... các hệ thống ảo hoá VMware, Hyper-v, Hệ thống Backup, ...
Có khả năng đọc viết tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp tốt
Chấp nhận đi công tác dài ngày khi có yêu cầu

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực; Tham gia đào tạo và được đào tạo nghiệp vụ nâng cao 15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định Lương tháng 13 và thưởng KPI Xem xét tăng lương hàng năm Bảo hiểm FPTCare cho bản thân và cơ hội mua FPT care cho gia đình Các hoạt động teambuilding, nghỉ mát hàng năm Khám sức khoẻ định kỳ Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT
Mức lương thỏa thuận theo năng lực;
Tham gia đào tạo và được đào tạo nghiệp vụ nâng cao
15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định
Lương tháng 13 và thưởng KPI
Xem xét tăng lương hàng năm
Bảo hiểm FPTCare cho bản thân và cơ hội mua FPT care cho gia đình
Các hoạt động teambuilding, nghỉ mát hàng năm
Khám sức khoẻ định kỳ
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT IS Pro Company

FPT IS Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

