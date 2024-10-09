Tuyển System Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại FPT IS Pro Company
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc bảo hành, bảo trì, khắc phục sự cố liên quan đến thiết bị và hệ thống máy chủ, lưu trữ, hệ thống ảo hóa, ...
Thực hiện các công việc được giao khác.Thực hiện các công việc bảo hành, thay thế phần cứng thiết bị/ linh kiện lỗi cho các thiết bị máy chủ, lưu trữ của các hãng: IBM, HP, Dell, EMC, …
Thực hiện bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra tình trạng hoạt động và đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa các lỗi tiềm ẩn cho các thiết bị.
Thực hiện khắc phục sự cố, lỗi kỹ thuật, lỗi hệ điều hành liên quan đến thiết bị và hệ thống máy chủ, lưu trữ, hệ thống ảo hóa, …
Thực hiện các công việc được giao khác như triển khai, di chuyển hệ thống, …
Thực hiện các công việc bảo hành, bảo trì, khắc phục sự cố liên quan đến thiết bị và hệ thống máy chủ, lưu trữ, hệ thống ảo hóa, ...
Thực hiện các công việc được giao khác.Thực hiện các công việc bảo hành, thay thế phần cứng thiết bị/ linh kiện lỗi cho các thiết bị máy chủ, lưu trữ của các hãng: IBM, HP, Dell, EMC, …
Thực hiện bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra tình trạng hoạt động và đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa các lỗi tiềm ẩn cho các thiết bị.
Thực hiện khắc phục sự cố, lỗi kỹ thuật, lỗi hệ điều hành liên quan đến thiết bị và hệ thống máy chủ, lưu trữ, hệ thống ảo hóa, …
Thực hiện các công việc được giao khác như triển khai, di chuyển hệ thống, …
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trường đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT/ ĐTVT hoặc tương đương
Ưu tiên đã/ đang tham gia các khóa học chuyên ngành như MCSA, MCSE, Linux, ...
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống: máy chủ, thiết bị lưu trữ, ... bao gồm thiết kế, triển khai, bảo trì, khắc phục sự cố hoặc vận hành
3 năm kinh nghiệm
Có khả năng triển khai vận hành các hệ thống: Email server, AD server, ... các hệ thống ảo hoá VMware, Hyper-v, Hệ thống Backup, ...
Có khả năng đọc viết tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp tốt
Chấp nhận đi công tác dài ngày khi có yêu cầu
Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực;
Tham gia đào tạo và được đào tạo nghiệp vụ nâng cao
15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định
Lương tháng 13 và thưởng KPI
Xem xét tăng lương hàng năm
Bảo hiểm FPTCare cho bản thân và cơ hội mua FPT care cho gia đình
Các hoạt động teambuilding, nghỉ mát hàng năm
Khám sức khoẻ định kỳ
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI