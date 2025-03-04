Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

- Tham mưu cùng TGĐ xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch hoạt động ngắn và dài hạn, chỉ tiêu, quy trình làm việc... cho từng Phòng/Ban phù hợp với định hướng phát triển của Công ty cũng như nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư;

- Điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty thông qua các Phòng/Ban chuyên môn và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Nghiên cứu, đánh giá tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh và hoạt động nội bộ của Công ty. Qua đó tham mưu và trợ giúp TGĐ trong việc hợp tác đầu tư, tìm kiếm khách hàng và nghiên cứu sản phẩm mới, phát triển các kênh bán hàng trong và ngoài nước, phát triển hệ thống kinh doanh;

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty;

- Xây dựng cơ cấu bộ máy công ty và cải tiến phù hợp với từng thời điểm. Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài và ngắn hạn; Trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty. Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty;

- Xây dựng cơ chế phân quyền và trách nhiệm gắn với quyền lợi (trao quyền đúng người, đúng việc), phát huy những điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu của nhân sự được giao, có cơ chế phối hợp với nhau về mặt trách nhiệm cũng như quyền lợi;

- Thiết lập hệ thống kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty. Điều chỉnh hành lang pháp lý và các quy định trong công ty để đảm bảo doanh nghiệp đi đúng với giá trị cốt lõi và văn hóa, duy trì kỷ luật để tiến tới mục tiêu kinh doanh;

- Phân tích báo cáo định kỳ để đưa ra các chiến lược / điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với công việc kinh doanh. Báo cáo kết quả cho Tổng Giám đốc cập nhật từng thời điểm để có định hướng phát triển phù hợp.

- Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc tại Hà Nội ( Lô A12 cụm công nghiệp Nam Sơn - Xã Nam Sơn - Huyện Ba Chẽ)

- Tuổi từ 30 – 50, Đại học/Cao học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;

- Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý điều hành doanh nghiệp, am hiểu các quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh của công ty;

- Kỹ năng chuyên môn: Am hiểu kiến thức về thị trường, ngành nghề. Có khả năng nhận định, phân tích, đánh giá thị trường. Có tư duy chiến lược sâu sắc (gồm tư duy tổng hợp, phân tích, hệ thống, sáng tạo và logic);

- Kỹ năng mềm: Kỹ năng Lãnh đạo và truyền cảm hứng, Giao việc, Giải quyết vấn đề, Đối nội đối ngoại các cấp;

- Phẩm chất cá nhân khác: Có thương hiệu cá nhân tốt, trách nhiệm cao, chịu được áp lực cao trong công việc. Là người tinh tế, kiên nhẫn, quyết đoán, và nhạy bén trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương/tháng từ 40 - 60 triệu - không giới hạn căn cứ năng lực và sự đóng góp, được trao đổi cụ thể trong khi phỏng vấn;

- Chế độ thưởng các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết âm lịch; chế độ thưởng KPIs hàng kỳ,...

- Được hưởng đầy đủ các chính sách, phụ cấp, phúc lợi, BHXH theo quy định của Công ty.

- Có xe riêng sử dụng khi đi công tác, phối hợp linh động cùng tổng giám đốc trong việc đi làm và cuối tuần về nhà nếu nhà ở Hà Nội.

- Team building, du lịch hàng năm trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM

