Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM

Giám đốc điều hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

- Tham mưu cùng TGĐ xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch hoạt động ngắn và dài hạn, chỉ tiêu, quy trình làm việc... cho từng Phòng/Ban phù hợp với định hướng phát triển của Công ty cũng như nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư;
- Điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty thông qua các Phòng/Ban chuyên môn và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Nghiên cứu, đánh giá tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh và hoạt động nội bộ của Công ty. Qua đó tham mưu và trợ giúp TGĐ trong việc hợp tác đầu tư, tìm kiếm khách hàng và nghiên cứu sản phẩm mới, phát triển các kênh bán hàng trong và ngoài nước, phát triển hệ thống kinh doanh;
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty;
- Xây dựng cơ cấu bộ máy công ty và cải tiến phù hợp với từng thời điểm. Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài và ngắn hạn; Trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty. Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty;
- Xây dựng cơ chế phân quyền và trách nhiệm gắn với quyền lợi (trao quyền đúng người, đúng việc), phát huy những điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu của nhân sự được giao, có cơ chế phối hợp với nhau về mặt trách nhiệm cũng như quyền lợi;
- Thiết lập hệ thống kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty. Điều chỉnh hành lang pháp lý và các quy định trong công ty để đảm bảo doanh nghiệp đi đúng với giá trị cốt lõi và văn hóa, duy trì kỷ luật để tiến tới mục tiêu kinh doanh;
- Phân tích báo cáo định kỳ để đưa ra các chiến lược / điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với công việc kinh doanh. Báo cáo kết quả cho Tổng Giám đốc cập nhật từng thời điểm để có định hướng phát triển phù hợp.
- Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc tại Hà Nội ( Lô A12 cụm công nghiệp Nam Sơn - Xã Nam Sơn - Huyện Ba Chẽ)
- Tuổi từ 30 – 50, Đại học/Cao học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;
- Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý điều hành doanh nghiệp, am hiểu các quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh của công ty;
- Kỹ năng chuyên môn: Am hiểu kiến thức về thị trường, ngành nghề. Có khả năng nhận định, phân tích, đánh giá thị trường. Có tư duy chiến lược sâu sắc (gồm tư duy tổng hợp, phân tích, hệ thống, sáng tạo và logic);
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng Lãnh đạo và truyền cảm hứng, Giao việc, Giải quyết vấn đề, Đối nội đối ngoại các cấp;
- Phẩm chất cá nhân khác: Có thương hiệu cá nhân tốt, trách nhiệm cao, chịu được áp lực cao trong công việc. Là người tinh tế, kiên nhẫn, quyết đoán, và nhạy bén trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương/tháng từ 40 - 60 triệu - không giới hạn căn cứ năng lực và sự đóng góp, được trao đổi cụ thể trong khi phỏng vấn;
- Chế độ thưởng các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết âm lịch; chế độ thưởng KPIs hàng kỳ,...
- Được hưởng đầy đủ các chính sách, phụ cấp, phúc lợi, BHXH theo quy định của Công ty.
- Có xe riêng sử dụng khi đi công tác, phối hợp linh động cùng tổng giám đốc trong việc đi làm và cuối tuần về nhà nếu nhà ở Hà Nội.
- Team building, du lịch hàng năm trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 78 Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-dieu-hanh-thu-nhap-40-60-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job326899
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 5 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kidspire
Tuyển Giám đốc điều hành Kidspire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 260 - 320 USD
Kidspire
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 260 - 320 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Giám đốc điều hành ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Tuyển Giám đốc điều hành TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 5 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kidspire
Tuyển Giám đốc điều hành Kidspire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 260 - 320 USD
Kidspire
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 260 - 320 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Giám đốc điều hành ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Tuyển Giám đốc điều hành TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH ILUSIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH ILUSIA
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần TMDV Ô Tô Hòa Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần TMDV Ô Tô Hòa Bình Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An
22 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty CP đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIECO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIECO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN VDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VDO
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC
Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Nam Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Nam Anh
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKLAK VIỆT NAM
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành INOUE Rubber Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 Triệu Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần tập đoàn 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn 911
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D làm việc tại Hà Nội thu nhập 270 - 650 USD Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D
270 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Giám Định Northstar làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Giám Định Northstar
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Giza Group làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Giza Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC
Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần tập đoàn 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn 911
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hòa Bình thu nhập 3 - 4 USD Tập Đoàn Apec (Apec Group)
3 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH CAVIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH CAVIPHA
80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm