Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN DELTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 150 - 300 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN DELTA
- Hồ Chí Minh: Tất Niên, 08/03, 20/10, 19/11, 20/11, Giáng sinh, Trung thu, Halloween, Year End Party, teambuilding, Kick
- Off dự án, sitetour, mở bán dự án... 3. Quy tắc ngầm tại DELTA REALTY Nếu như “đội ngũ của bạn” thường xuyên ĐẠT CHỈ TIÊU DOANH THU, Phòng HR sẽ luôn ưu tiên hỗ trợ tuyển dụng ĐỘI NGŨ Nếu công ty trước đây LƯƠNG TĂNG THEO NĂM thì ở Delta LƯƠNG XÉT TĂNG THEO QUÝ, Quận 2
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 150 - 300 Triệu
Về DELTA thì BÁN gì?
DELTA
BÁN
TP. HCM: The Global City, Vinhome Grank Park, The 9 Stellars, King Crown Infinity, Vinhomes Cần Giờ, Masteri...
TP. HCM:
Long An: Eco Retreat, Vinhomes Urban Lake,...
Long An:
Bình Dương: The Gió Riverside, La Pura, Sycamore,...
Bình Dương:
Vũng Tàu: Gold Coast
Vũng Tàu:
Nha Trang: Libera, CaraWorld
Nha Trang:
Về DELTA thì LÀM gì?
LÀM
Xây dựng, phát triển ĐỘI NGŨ, cùng đạt chỉ tiêu DOANH THU
ĐỘI NGŨ
DOANH THU
Nhận & phân bổ DATA MKT, hỗ trợ ĐỘI NHÓM để tư vấn sản phẩm cho Khách hàng
DATA
MKT
ĐỘI NHÓM
Vừa muốn tự bán cho khách vì PHÍ HOA HỒNG CAO, vừa muốn hỗ trợ đội ngũ vì PHÍ QUẢN LÝ CŨNG CAO
PHÍ HOA HỒNG CAO
PHÍ QUẢN LÝ CŨNG CAO
Khai thác KHÁCH HÀNG CŨ với GIỎ HÀNG MỚI, vì Delta không thiếu hàng để bán
KHÁCH HÀNG CŨ
GIỎ HÀNG MỚI
Xây dựng Thương Hiệu Cá Nhân CHUYÊN NGHIỆP, tư vấn bất động sản CAO CẤP
CHUYÊN NGHIỆP
CAO CẤP
Về Delta NHANH, giữa năm VINH DANH hiệp 1, cuối năm mình chốt hiệp 2
NHANH
VINH DANH
Với Mức Lương 150 - 300 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 05 NĂM kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, 02 NĂM kinh nghiệm ở vị trí QUẢN LÝ
05 NĂM kinh nghiệm
QUẢN LÝ
Tầm nhìn CHIẾN LƯỢC, lãnh đạo TẠO LỬA
CHIẾN LƯỢC
TẠO LỬA
Ngoại hình CHỈNH CHU, tiếp khách THƯỢNG LƯU
CHỈNH CHU
THƯỢNG LƯU
Sẵn sàng QUÂN SỐ, chiến cùng DOANH SỐ
QUÂN SỐ
DOANH SỐ
Định hướng THĂNG TIẾN năm 2025 lên PHÓ TỔNG KHỐI KINH DOANH
THĂNG TIẾN
2025
PHÓ TỔNG KHỐI KINH DOANH
CHỈ CẦN NỘP CV sẽ thành ỨNG VIÊN V.I.P
CHỈ CẦN NỘP CV
ỨNG VIÊN V.I.P
Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN DELTA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN DELTA
