Tuyển Giám đốc kinh doanh HEINEKEN Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Đảm bảo đạt các mục tiêu về doanh số bán hàng, và KPIs của nhóm.

- Phối hợp các phòng ban bảo đảm triển khai rõ ràng các chương trình xúc tiến thương mại, ct khuyến mại đến nhân viên.

- Thu thập thông tin, tìm kiếm và nhận diện cơ hội phát triển thị phần/ sản lượng đối với các sản phẩm/nhãn hàng.

- Giám sát hiệu suất tuyến bán hàng và khách hàng.

- Tư vấn, đàm phán với khách hàng tham gia hợp tác lâu dài.

- Xây dựng mối quan hệ lâu dài với các khách hàng và giải quyết các khiếu nại khách hàng.

- Quản lý, đôn đốc đội ngũ hoàn thành các chỉ tiêu KPIs Công ty đề ra.

- Làm việc chặt chẽ với nhà phân phối để hỗ trợ phát triển địa bàn và bảo đảm.