Tuyển Giám đốc kinh doanh HEINEKEN Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại HEINEKEN Vietnam
- Hà Nội: Tầng 15 tòa nhà Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đảm bảo đạt các mục tiêu về doanh số bán hàng, và KPIs của nhóm.
- Phối hợp các phòng ban bảo đảm triển khai rõ ràng các chương trình xúc tiến thương mại, ct khuyến mại đến nhân viên.
- Thu thập thông tin, tìm kiếm và nhận diện cơ hội phát triển thị phần/ sản lượng đối với các sản phẩm/nhãn hàng.
- Giám sát hiệu suất tuyến bán hàng và khách hàng.
- Tư vấn, đàm phán với khách hàng tham gia hợp tác lâu dài.
- Xây dựng mối quan hệ lâu dài với các khách hàng và giải quyết các khiếu nại khách hàng.
- Quản lý, đôn đốc đội ngũ hoàn thành các chỉ tiêu KPIs Công ty đề ra.
- Làm việc chặt chẽ với nhà phân phối để hỗ trợ phát triển địa bàn và bảo đảm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức quản lý, điều hành và kiểm tra nhân viên.
- Có kiến thức về kênh phân phối, ngành hàng.
Tại HEINEKEN Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HEINEKEN Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
