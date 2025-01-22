Tuyển Giám đốc kinh doanh NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD

Tuyển Giám đốc kinh doanh NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD

NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam

Mức lương
2,000 - 3,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD

• Xây dựng, phát triển và quản lý đội nhóm
• Nghiên cứu, phân tích thị trường, tình hình kinh doanh, lập kế hoạch tuyển dụng và phát triển kinh doanh
• Tổ chức, hoạch định và huấn luyện đội ngũ
• Xây dựng & đảm bảo hình ảnh cũng như chất lượng tư vấn đầy đủ & chuyên nghiệp của đội ngũ các Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cấp Cao (PLC), Quyền Quản lý Kinh doanh (ABM) và Quản lý Kinh doanh (BM)
• Giám sát các hoạt động của các PLC, ABM và BM
• Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí
• Chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân và đội nhóm phù hợp với Kênh Đại lý Toàn thời gian- Nous By Sun Life
• Tham gia, hỗ trợ các buổi Hội thảo/ Sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ/ trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng/ phát triển khách hàng mới/ tiềm năng

Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 27 - 45 tuổi
• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý (trực tiếp và gián tiếp) đội ngũ từ 10 nhân viên trở lên

Tại NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam

NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

